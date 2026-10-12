Üniversite şehirle buluşuyor: Atatürk Üniversitesi'nin yeni hedefleri

Atatürk Üniversitesi önceliklerini Sesli Gazete'de paylaştı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 88.8 FM Radyo Ritm'de yayımlanan Sesli Gazete programında gazeteciler Orhan Bozkurt ve Mesut Gülrek'in sorularını yanıtladı. Programda yeni akademik yıldan sağlık yatırımlarına, uluslararası iş birliklerinden kentin sorunlarına yönelik bilimsel çözümlere kadar üniversitenin öncelikleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

yeni akademik yıl ve kayıtlar:

Hacımüftüoğlu, 2026-2027 akademik yılının örgün eğitim programlarında yüzde 100 doluluk ile başladığını belirtti. Bu yüksek kayıt oranını, üniversiteye duyulan güven ve eğitim niteliğinin göstergesi olarak değerlendirdi. Açıköğretim ile af başvurularının devam ettiğini söyleyen rektör, akademik yılın resmî açılış töreninin 23 Ekim'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

araştırma performansı ve uluslararası sıralamalar:

Üniversitenin araştırma çıktılarındaki gelişmeye vurgu yapan Hacımüftüoğlu, 2026 değerlendirmesinde araştırma üniversiteleri sıralamasında 16'ncı sıradan 13'üncü sıraya yükseldiklerini aktardı. Round University Ranking verilerinde Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık alanında ise 207'ncilikten 80'inciliğe gelme başarısına dikkat çekti. Üniversitenin 10 alanda dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldığı, hedeflerinin Türkiye'de ilk 5 ve dünyada genel sıralamada ilk 500 arasında olmak olduğu ifade edildi. Ayrıca THE 2026 sürdürülebilirlik değerlendirmesinde üniversitenin bazı başlıklarda dünya ve ülke düzeyinde üst sıralarda yer aldığı paylaşıldı.

sağlık yatırımları ve hizmet kapasitesi:

Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin hizmet yoğunluğunu vurgulayarak hastaneye günlük yaklaşık 10 bin hasta girişinin olduğunu bildirdi. Sağlık altyapısını güçlendirme yönündeki adımlar arasında 400 yataklı yeni kanser hastanesi projesinin bulunduğunu, bunun kanser bakım kapasitesini önemli ölçüde artıracağını söyledi. Ayrıca üniversitede hizmete açılan Refraktif Cerrahi Merkezi ile iki ileri düzey lazer sisteminin sunacağı hizmet, yeni anjiyografi cihazıyla birlikte felç ve beyin kanaması gibi acil vakalarda ileri görüntüleme ve girişimsel tedavi imkânlarını genişleteceği belirtildi.

yerli ilaç hammaddesi üretimi ve iş birlikleri:

Programın öne çıkan konularından biri, İlaç Hammadde Üretim Merkezi'nin üniversite bünyesine kazandırılması süreci oldu. Hacımüftüoğlu, merkezin İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün bilimsel birikimiyle entegrasyonunun amaçlandığını, bu sayede stratejik ilaç hammaddelerinin Türkiye'de geliştirilmesine ve üretilmesine katkı sağlanacağını ifade etti. Merkezin ileri teknoloji altyapısı ve uzman kadrosunun üniversitenin araştırma kapasitesiyle buluşturulmasının, teknoloji transferi ve uluslararası iş birliklerini güçlendireceği vurgulandı.

kentin ihtiyaçlarına bilimsel yaklaşımlar:

Rektör, üniversitenin akademik bilgi üretmenin ötesinde Erzurum'un temel ihtiyaçlarına çözüm üreten bir aktör olmasını amaçladıklarını söyledi. Yapılan çalışmayla kentin öncelikleri bilimsel yöntemlerle tespit edilip uygulamaya dönük çözüm önerileri geliştirilecek; bu çerçevede kamu kurumları ve diğer paydaşlarla ortak projeler yürütülecek. Eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve istihdam alanlarında yürütülen çalışmaların yerel kalkınmaya doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

bölgesel iş birlikleri ve uluslararası etkinlik hedefleri:

Hacımüftüoğlu, Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi (BÖGEP) ile bölgedeki üniversitelerin ortak araştırma ve bilimsel üretim kapasitesinin güçlendirileceğini söyledi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen mezuniyet töreninde yaklaşık 200 mezunun sevincine ortak olduklarını belirten rektör, uluslararası iş birlikleri ve mezun ilişkilerinin sürdürülmesine önem verdiklerini ifade etti. Ayrıca kentin spor alt yapısı ve deneyiminin, 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları ile başlayıp 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları adaylığına giden süreçte avantaj sağlayacağına dikkat çekildi.

Hacımüftüoğlu konuşmasını, üniversitenin bilim üreten, ürettiği bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren ve uluslararası ölçekte söz sahibi bir kurum olma hedefiyle çalıştıklarını belirterek sonlandırdı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, SESLİ GAZETE’DE İLAÇ HAMMADDESİ ÜRETİMİNDEN 400 YATAKLI KANSER HASTANESİ ÇALIŞMASINA, MANAS İŞ BİRLİĞİNDEN ERZURUM’UN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞINA KADAR ÜNİVERSİTENİN HEDEFLERİNİ ANLATTI.