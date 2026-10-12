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Sivas'ta özel eğitimde oyunla destek: 339 eğitici oyuncak 18 sınıfa ulaştı

Sivas'ta Kalpten Olsun Derneği'nin katkısıyla temin edilen 339 eğitici oyuncak, özel eğitim ihtiyaçlarına göre seçilip 18 sınıfa dağıtıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sivas'ta özel eğitimde oyunla destek: 339 eğitici oyuncak 18 sınıfa ulaştı

Sivas'ta özel eğitimde oyunla destek: 339 eğitici oyuncak 18 sınıfa ulaştı

Sivas’ta özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla temin edilen 339 eğitici oyuncak, il genelinde belirlenen 18 özel eğitim sınıfına dağıtıldı. Kampanya Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü ve oyuncakların seçiminden dağıtımına kadar süreç uzman bir ekip tarafından planlandı.

Dağıtım süreci ve seçim kriterleri

Oyuncakların temininde Kalpten Olsun Derneği gönüllülerinin katkıları öne çıktı. Seçim aşamasında, özel eğitim alanında görevli uzmanlardan oluşan bir komisyon öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını esas alarak hangi materyallerin hangi sınıfa gönderileceğine karar verdi. Bu yaklaşım, her öğrencinin gelişim hedeflerine uygun materyal almasını sağlamayı amaçladı.

Seçilen oyuncaklar; gelişimsel düzey, sosyal etkileşim ve motor becerileri destekleme potansiyeli gibi kriterlerle değerlendirildi. Koordinasyon ve ihtiyaç tespitinde Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü aktif rol aldı.

Teslim programı ve katılımcılar

Oyuncakların teslimi için Karşıyaka Minik Yıldızlar Özel Eğitim Uygulama Okulunda bir program düzenlendi. Programa Sivas İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Özcan, Kalpten Olsun Derneği Başkanı Mustafa Epik, dernek gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programa konuşma yapan Fatih Erdoğan, özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitiminde bireysel ihtiyaçlara uygun materyallerin önemine vurgu yaparak, destek veren dernek ve gönüllülere teşekkür etti.

Dağıtımın hedefi, eğitici oyuncaklarla öğrencilerin sosyal ve motor becerilerinin gelişimine katkı sağlamak, öğrenme süreçlerini desteklemek ve eğitim kalitesini artırmaktır. Yapılan dağıtımla sınıflardaki materyal çeşitliliğinin artması ve bireysel eğitim planlarının daha etkin uygulanması bekleniyor.

SİVAS&#039;TA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA TEMİN EDİLEN...

SİVAS'TA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA TEMİN EDİLEN 339 EĞİTİCİ OYUNCAK, 18 ÖZEL EĞİTİM SINIFINA DAĞITILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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