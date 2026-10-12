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Aksaray'da 13 köy çocuk oyun alanı ve sosyal donatılarla güçlendi

Aksaray İl Özel İdaresi, köy yaşamını iyileştirmek için 13 köye 13 çocuk oyun parkı, 20 kamelya, 108 oturma bankı ve 28 çöp kovası kurdu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aksaray'da 13 köy çocuk oyun alanı ve sosyal donatılarla güçlendi

Aksaray İl Özel İdaresi köylere sosyal donatılar kurdu

Aksaray İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışma kapsamında 13 köyde çocukların ve vatandaşların kullanımına yönelik sosyal donatıların montajı tamamlandı. Proje, köy hayatını kolaylaştırmak, ortak kullanım alanlarını daha konforlu hale getirmek ve çocukların güvenli oyun alanlarına erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Hangi malzemeler yerleştirildi:

Toplam 169 adet donatı monte edildi. Bunlar arasında 13 adet çocuk oyun parkı, 20 adet kamelya, 108 adet oturma bankı ve 28 adet çöp kovası bulunuyor. Montaj ve yerleştirme çalışmaları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köylerde gerçekleştirildi.

Amaç ve devam eden çalışmalar:

Çalışmanın hedefi köylerde sosyal aktiviteleri artırmak ve ortak kullanım alanlarını iyileştirmek olarak açıklandı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, köylere yönelik bu tür çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

Yeni donatıların, özellikle çocukların güvenli oyun sahalarına kavuşmasını sağlayarak köy yaşamında olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

AKSARAY’DA İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN 13 KÖYE ÇOCUK OYUN PARKI, OTURMA BANKI VE ÇÖP KOVASI...

AKSARAY’DA İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN 13 KÖYE ÇOCUK OYUN PARKI, OTURMA BANKI VE ÇÖP KOVASI YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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