Arnavutköy'de zafer coşkusu: 104. yıl kutlamaları sporu, sanatı ve anmayı bir araya getirdi

Arnavutköy'de 30 Ağustos coşkusu

Arnavutköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü resmi törenlerle başladı ve gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Sabah düzenlenen resmi programların ardından spor, kültür ve sanat etkinlikleri ilçede bir arada yürütüldü; akşam ise Zafer Yürüyüşü ve konserle kutlamalar doruğa ulaştı.

hadımköy stadı'nda gençlerin mücadelesi:

Günün spor ayağında Hadımköy Stadı ev sahibi oldu. 30 Ağustos Zafer Kupası adıyla düzenlenen turnuvada 12 takım mücadele etti. Organizasyona Türk futbolunun tanınan isimleri Fırat Aydınus, Ahmet Dursun, Hasan Kabze ve Ceyhun Eriş de katılarak kutlamalara renk kattı. Heyecanlı karşılaşmalarda genç sporcular kıyasıya mücadele ederken tribünlerden yoğun destek geldi ve etkinlik boyunca centilmenlik vurgulandı.

yürüyüş, şehitlik ziyareti ve anma:

Akşam saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar Ayasofya Caddesi'nden Hadımköy Şehitliği'ne uzanan güzergahta düzenlenen fener alayı ve Zafer Yürüyüşü'ne katıldı. Marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşün ardından Hadımköy Şehitliği'nde bir araya gelindi ve vatan uğruna can veren aziz şehitler dualarla anıldı.

kültür, fotoğraf ve Arnavutköy'ün hafızası:

30 Ağustos etkinlikleri çerçevesinde Arnavutköy Şehir Parkı'nda "Kültürü, Doğası ve Tarihiyle Arnavutköy" Fotoğraf Yarışması'nın sergi ve ödül töreni yapıldı. Yarışmaya 268 katılımcı toplam 1.727 fotoğraf ile eser sundu; dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri takdim edildi ve seçkiden oluşan sergi vatandaşa açıldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, yarışmanın ilçenin hafızasına kalıcı bir iz bırakmasını amaçladıklarını vurguladı ve etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Karadeniz’in kıyısından yemyeşil ormanlarına, göllerinden tarihi yapılarına, mahalle yaşantısından samimi insan ilişkilerine kadar Arnavutköy’ün her köşesinde ayrı bir hikâye yer alıyor. Bizler de bu eşsiz değerleri farklı gözlerden, farklı kadrajlardan görmek istedik. 268 katılımcımız, 1.727 fotoğrafla Arnavutköy’ü kendi pencerelerinden, kendi bakış açılarıyla bizlerle buluşturdu. Her bir kare ayrı bir emek, ayrı bir yetenek, ayrı bir sabır ve farklı bir bakış açısı taşıyor." Sergi, 6 Eylül'e kadar Arnavutköy Şehir Parkı'nda ziyaret edilebilecek.

finalde konserle büyük buluşma:

Kutlamaların finali Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı konserde Oğuzhan Koç sahne aldı ve sevilen şarkılarını Arnavutköylüler için seslendirdi. Alanı dolduran binlerce vatandaş konser boyunca şarkılara hep birlikte eşlik etti; Türk bayraklarıyla renklenen gece, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümüne yakışır bir coşkuyla sona erdi.

Belediye yetkilileri ve etkinlik organizatörleri, sporun ve kültürel etkinliklerin birleştirici gücüne dikkat çekerek benzer programların devam edeceğini bildirdi. Gün boyunca hem anma hem kutlamanın bir arada yaşandığı etkinlikler, Arnavutköy'ün toplumsal hafızasına yeni kayıtlar ekledi.

Arnavutköy’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı