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Tefecilik şebekesine eş zamanlı baskın: 25 tutuklama, deliller ele geçirildi

Bitlis merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonda 36 adrese baskın düzenlendi; 32 kişi gözaltına alındı, 25 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 20:56

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 21:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tefecilik şebekesine eş zamanlı baskın: 25 tutuklama, deliller ele geçirildi

Tefecilik şebekesine eş zamanlı baskın: 25 tutuklama, deliller ele geçirildi

Bitlis merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Bitlis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hareket etti.

operasyonun kapsamı:

Çalışma kapsamında belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adli süreç sonrasında şüphelilerden 25’i tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ele geçirilen deliller ve soruşturmanın durumu:

Adreslerde yapılan aramalarda 155 adet çek, 3 adet bono, 11 adet senet ve çok sayıda adi sözleşme ele geçirildi. Elde edilen belgelerin incelenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

BİTLİS MERKEZLİ 6 İLDE, &quot;TEFECİLİK&quot; SUÇUNA YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 36 ŞÜPHELİYE...

BİTLİS MERKEZLİ 6 İLDE, "TEFECİLİK" SUÇUNA YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 36 ŞÜPHELİYE AİT 36 ADRESE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ. OPERASYONDA 32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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