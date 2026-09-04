Ataevler kent çarşısı: pazarın ötesinde bir yaşam alanı

Ataevler kent çarşısı inşaatında son durum

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, Ataevler Mahallesi'ne kazandırılmakta olan Ataevler Kent Çarşısı projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman saha incelemeleri kapsamında proje alanını gezerek yürütülen işleri yerinde kontrol etti. Projenin temel hedefi, pazar alışverişini daha düzenli ve konforlu bir ortamda sağlarken aynı zamanda mahalle sakinlerine günlük yaşamda kullanılabilecek çok amaçlı bir mekan sunmak olarak özetleniyor.

tüm ihtiyaçlar tek çatı altında:

Toplam 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine planlanan çarşı, hem pazar günü hizmet verecek hem de pazarın kurulmadığı günlerde sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Yapıda mescit ve şadırvan, modern tuvaletler, bebek bakım odası, kıyafet deneme kabinleri ile zabıta odası gibi kullanıcı odaklı donatılar yer alacak. Bu düzenlemeler, hem esnafın hem de vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt verecek biçimde planlandı; amaç alışverişi daha güvenli, düzenli ve rahat kılmak.

mahalle hayatına katkısı:

Projeyi değerlendiren Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada, "Biz burada sadece üzeri kapalı, modern bir kent çarşısı inşa etmiyoruz. Pazarın kurulduğu günlerde esnafımızın ve vatandaşlarımızın rahat edeceği; diğer günlerde ise mahallemizin sosyal hayatına ev sahipliği yapacak yaşayan bir alan oluşturuyoruz. Bir yatırımın asıl değeri, insanların hayatına ne kadar dokunduğuyla ölçülür. Ataevler Kent Çarşısı da haftanın her günü mahallemize hizmet eden, Ataevler’in buluşma noktalarından biri olacak. Şimdiden mahallemize hayırlı olsun" dedi. Çarşının tamamlandığında mahalle yaşamında buluşma ve etkinlik alanı olarak önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN ATAEVLER KENT ÇARŞISI’NDA İNCELEMELERDE BULUNAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, 3 BİN 500 METREKARELİK ALANIN PAZAR GÜNLERİNİN YANI SIRA SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞINI BELİRTTİ.