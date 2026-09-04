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Kasabadaki iskeleye tırmanıp ters dönen Türk bayrağını düzeltti

Nevşehir'in Karapınar kasabasında Ramazan Koç, rüzgârla ters dönen Türk bayrağını düzeltmek için yaklaşık 8-10 metre yüksekliğindeki iskeleye tırmandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Emre Koç

Kasabadaki iskeleye tırmanıp ters dönen Türk bayrağını düzeltti

Nevşehir'de bayrak müdahalesi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında rüzgâr nedeniyle ters dönen Türk bayrağı için bir vatandaş, yaklaşık 8-10 metre yüksekliğindeki inşaat iskelesine tırmandı. Olay, yapımı süren bir fabrikanın yanında gerçekleşti ve müdahale anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay anı:

Geçiş yaptığı sırada iskelede asılı bayrağın ters döndüğünü fark eden Ramazan Koç, çevresindeki insanların da dikkatini çeken görüntüleri oluşturarak tereddütsüz şekilde iskeleye çıktı. Koç, iskelenin tepesine çıkarak bayrağı düzeltti ve ay-yıldızlı bayrağın yeniden düzgün şekilde dalgalanmasını sağladı.

Koç'un açıklaması:

Ramazan Koç yaptığı açıklamada: "İçim rahat etmedi. O bayrağı düzeltmem gerektiğini düşündüm. Hiç tereddüt etmeden yaklaşık 8-10 metre yüksekliğindeki büyük inşaat iskelesine tırmanarak bayrağı düzelttim. Bayrağın o şekilde dalgalanması bizim ve Türk milleti için çok önemli bir an, çok önemli bir gurur. Bayrağımızın düzgün şekilde dalgalandığını görmek beni çok mutlu etti." dedi.

Koç'un bu davranışı çevredeki vatandaşların takdirini topladı; olay, Türk bayrağına duyulan sevgi ve saygının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

RÜZGÂR NEDENİYLE TERS DÖNEN TÜRK BAYRAĞINI DÜZELTMEK İÇİN YAKLAŞIK 10 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ İNŞAAT...

RÜZGÂR NEDENİYLE TERS DÖNEN TÜRK BAYRAĞINI DÜZELTMEK İÇİN YAKLAŞIK 10 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ İNŞAAT İSKELESİNE TIRMANDI. TÜRK BAYRAĞINI YENİDEN DALGALANDIRDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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