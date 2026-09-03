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Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta park halindeki araç henüz belirlenemeyen nedenle alt yola yuvarlandı; sürücü Mehmet A. hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 02:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Ümraniye İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta saat 00.30 sıralarında yol kenarında park halinde bekleyen bir otomobil aniden hareket ederek alt yola yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, araç içinde bulunan sürücünün Mehmet A. olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna gönderildi.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yapıp tutanak tuttu. Kazanın nedenine ilişkin resmi bir tespit henüz yapılmadı; polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, incelemenin ardından elde edilecek bulgulara göre ek açıklama yapılacağını bildirdi.

Olay, mahalle sakinleri tarafından dikkatle izlendi; emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiği düzenledi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için çalışma sahasını koruma altına aldı.

ÜMRANİYE&#039;DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YUVARLANDI: 1 ÖLÜ

ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YUVARLANDI: 1 ÖLÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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