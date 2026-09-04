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Kırıkkale'de Özuğurlu kavşağı yakınında kaza: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kırıkkale Millet Bulvarı Özuğurlu kavşağı yakınında otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, yolcu hız iddiasında bulundu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkkale'de Özuğurlu kavşağı yakınında kaza: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Kırıkkale'de Millet Bulvarı Özuğurlu kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk bilgilendirmede yaralının tedavisine başlandığı; ancak sağlık ekiplerinin sevk ve müdahale süreci sonrasında sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerindeki araçlar ve çekim işlemleri:

Kazaya karışan araçlar, sürücüler ve plakalar şu şekilde kaydedildi: 71 ADF 171 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsü M.B. ile 71 AES 583 plakalı motosikletin sürücüsü T.S.. Trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra her iki aracı otoparka çekti.

Soruşturma ve tanık beyanları:

Otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Bodur, motosikletin yüksek hızla geldiğini öne sürerek kazanın saniyeler içinde gerçekleştiğini anlattı. Bodur, "O kadar hızlı geldi ki anlayamadık. Burası boştu, birden geldi çarptı. Az bir mesafeyi koruyamadı. Çok hızlı girmeseydi zaten böyle olmazdı" dedi. Olayla ilgili trafik ekiplerinin soruşturması sürüyor.

KIRIKKALE&#039;DE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.

KIRIKKALE'DE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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