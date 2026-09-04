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Esnafın dayanışması Edremit'te: şehit ve gaziler için hayır

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İnönü Caddesi esnafının şehit ve gaziler anısına düzenlediği hayır programına katıldı; emeğe teşekkür ederek vefa ve dayanışmayı vurguladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Esnafın dayanışması Edremit'te: şehit ve gaziler için hayır

Edremit'te hayra katılım

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İnönü Caddesi esnafı tarafından şehitler ve gaziler anısına düzenlenen hayır programına katıldı. Programda vatandaşlarla bir araya gelen Ertaş, organizasyonu gerçekleştiren esnafa teşekkür ederek etkinliğin taşıdığı anlamı vurguladı.

Toplumsal dayanışmanın vurgusu:

Başkan Ertaş, konuşmasında toplumsal dayanışma ve vefa duygusunun önemine işaret ederek, bu tür etkinliklerin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini söyledi. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Ertaş, şehit ve gazilerle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu vatan uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Vatandaşların duaları ve duyguları:

Hayır programına katılan vatandaşlar da bir arada dualar edip şehitleri andı; gazilere minnet duygularını iletti. Organizasyon, esnafın öncülüğünde gerçekleşen bir dayanışma örneği olarak değerlendirildi ve katılım gösterenler etkinliğin önemine dikkat çekti.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ, İNÖNÜ CADDESİ ESNAFI TARAFINDAN ŞEHİTLER VE GAZİLER ANISINA...

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ, İNÖNÜ CADDESİ ESNAFI TARAFINDAN ŞEHİTLER VE GAZİLER ANISINA DÜZENLENEN HAYRA KATILDI. ERTAŞ, ORGANİZASYONDA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDEREK ŞEHİTLERİ RAHMET VE MİNNETLE ANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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