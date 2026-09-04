Kartepe'ye yeni soluk: Acısu Ritim spor ve aktif yaşam merkezi 500 kişiye hizmet verecek

merkezin genel durumu:

Acısu Mahallesi'nde yapımı son aşamaya gelen Ritim Spor ve Aktif Yaşam Merkezi, Kartepe Belediyesi'nin yeni spor yatırımları arasında öne çıktı. 2 bin metrekarelik kapalı alana yayılan merkez, farklı yaş grupları ve spor tercihleri düşünülerek tasarlandı; aynı anda yaklaşık 500 kişinin spor yapabilmesine imkan verecek kapasiteye sahip.

Tesis, yalnızca spor salonlarından ibaret olmayıp sosyal ve rekreatif kullanım için de düzenleniyor. Belediye ekipleriyle yürütülen son kontrollerde teknik detaylar değerlendirilirken, eksik kalan işleri tamamlamak için planlama yapılıyor.

tesiste sunulan olanaklar:

Merkezde fitness, boks, atletizm ve güreş alanlarının yanı sıra bale, dans ve pilates stüdyoları yer alacak. Tesisin kullanım alanları arasında ayrıca tırmanma duvarı ve çocuklar için oyun alanı da bulunuyor.

Hizmet çeşitliliğini artıran bir diğer özellik ise ısıtmalı 70 metrekarelik yüzme havuzu. Spor salonları, stüdyolar ve yüzme havuzunun bir arada sunulması, merkezin Kartepe'de çok yönlü bir aktivite merkezi olmasını hedefliyor.

başkan kocaman'ın değerlendirmesi:

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çalışmaları yerinde takip ederek teknik ekipten son durum hakkında bilgi aldı. Kocaman, merkezin ilçenin spor altyapısını güçlendireceğini vurguladı ve şunları söyledi: "Acısu Ritim, birçok spor branşını tek merkezde buluşturması ve aynı anda 500 kişinin spor yapabilmesine imkan sağlaması açısından ilçemiz için çok değerli bir yatırım. Çalışmalarımızda artık son aşamaya geldik. İnşallah kısa süre içerisinde Kartepelilerin hizmetine sunacağımız bu merkez, spor ve aktif yaşamın yeni adresi olacak".

Acısu Ritim'in hizmete girmesiyle birlikte Kartepe'nin spor altyapısında yeni bir kilometre taşına ulaşılması bekleniyor; tesis, hem düzenli spor yapanlar hem de farklı etkinlikler arayan vatandaşlar için tasarlandı.

KARTEPE’NİN ACISU MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN RİTİM SPOR VE AKTİF YAŞAM MERKEZİ’NDE ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELDİ. 2 BİN METREKARELİK ALANDA 500 KİŞİNİN AYNI ANDA SPOR YAPABİLECEĞİ MERKEZ, YÜZME HAVUZUNDAN FİTNESS VE BOKSA, DANS STÜDYOLARINDAN TIRMANMA DUVARINA KADAR BİRÇOK İMKANI BİR ARADA SUNACAK.