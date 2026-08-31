Ataşehir'de birlik ve coşku dolu 30 Ağustos kutlaması

resmi tören ve anma:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Ataşehir'de sabah düzenlenen resmi törenlerle başladı. Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Ataşehir Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutan Vekili Kurmay İkmal Albay Aziz Arslan ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Resmi bölümün ardından siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kurum temsilcileri Atatürk Anıtı önünde çelenkleriyle törene katıldı. Katılımcıların anı fotoğrafları ve toplu çekimler ile tören sonlandırıldı; gün boyunca sürecek kutlamaların başlangıcı böylece resmiyet kazandı.

zafer tır'ı mahallelere taşındı:

Resmi programın hemen sonrasında Ataşehir Belediyesi'nin özel olarak hazırladığı Zafer TIR'ı ilçenin farklı mahallelerinde tur attı. Türk bayraklarıyla donatılan araç, marşlar ve bayram şarkıları eşliğinde cadde ve sokaklara hareketlilik getirdi. Güzergah boyunca Hazırlanan korteje çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi; ellerindeki bayraklarla TIR'a eşlik eden mahalle sakinleri gün boyunca coşkuyu ilçenin dört bir yanına taşıdı.

Etkinlikler, mahalli düzeyde de birlik ve paylaşım duygusunu öne çıkardı; kısa gösteriler ve halkın katılımıyla zenginleşen program, 30 Ağustos ruhunun mahalle bazında da yaşatıldığını gösterdi.

amfili park'ta akşam programı ve konser:

Günün finali Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta gerçekleşen akşam programıyla yapıldı. Bando gösterisi ve DJ performansıyla başlayan etkinlikler, Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseriyle sürdü. Alanı dolduran binlerce izleyici, müzik ve bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Gecenin son bölümünde sahne alan Kurtalan Ekspres sevilen eserleriyle dinleyicilerden büyük beğeni topladı ve konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin ardından Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş grup üyelerine çiçek takdim etti ve gece programı müzik, saygı ve kutlama duygusunun iç içe geçtiği bir atmosferde sona erdi.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş kutlamalara dair şu ifadeleri kullandı: "30 Ağustos Zafer Bayramımızı Amfili Park’ı dolduran komşularımızla omuz omuza, büyük bir coşkuyla kutladık. Bu güzel geceye müzikleriyle keyif katan Kurtalan Ekspres’e ve coşkumuza ortak olan tüm komşularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin ışığında, zaferin gururuyla hep birlikte nice 30 Ağustoslara."

Gün boyu süren etkinlikler, Ataşehir'de birlik, beraberlik ve Cumhuriyet değerlerinin geniş katılımla yaşandığını gösterdi. Resmi törenin ciddiyeti, mahalle etkinliklerinin samimiyeti ve akşam konserinin coşkusu bir arada, 30 Ağustos'un anlam ve önemini ilçede bir kez daha öne çıkardı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, ATAŞEHİR’DE GÜN BOYU SÜREN ETKİNLİKLERLE BÜYÜK BİR COŞKU VE GURUR İÇİNDE KUTLANDI. RESMİ TÖRENLE BAŞLAYAN KUTLAMALAR, ZAFER TIR’I, BANDO GÖSTERİLERİ, KONSERLER VE VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ.