Batan gemide haber alınamayan kardeşlerin müjdesini babaannesi gözyaşlarıyla bekliyor

Olayın detayları:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında Girne’den Mersin’e seyir halindeyken batan gemide yolculuk yapanlar arasında yer alan Biçer ailesi için yakınları umutla haber bekliyor. Ailenin tatil için Kıbrıs’a gittiği, kazada anne, baba ve 1 evladın kurtarıldığı, ancak 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ile 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer hakkında henüz bilgiye ulaşılamadığı bildirildi.

Ailenin durumu:

Olayın ardından aile fertlerinden bazıları kurtarılırken kayıp iki çocuğun akıbeti belirsizliğini koruyor. Memleketleri olan Reyhanlı'da yaşayan yakınları ve çevreleri, küçük kardeşlerden gelecek umutlu haber için bekleyiş içinde. Yetkililer ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları hakkında resmi açıklamalar sürüyor.

Babaannenin çağrısı:

Gözyaşı içinde bekleyen babaanne Saliha Biçer, torunlarını gören veya haberini alanlardan yardım talep ediyor. Babaannenin sözleri, Rabbim bize yardım etsin çok acı çekiyoruz ve görenler Rabbimin rızası için bize haber versin şeklinde özetleniyor; yakın çevresi de aynı çağrıyı yineliyor. Aile, küçük çocukların bulunması için gelen her bilgiyi bekliyor ve destek çağrısı yapıyor.

Olayın seyrine ilişkin gelişmeler, resmi makamların açıklamaları doğrultusunda takip edilecek ve aileye ulaşacak haberler yakından izleniyor.

BABANNE SALİHA BİÇER