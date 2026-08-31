Tek tekerle 4 bin kilometre giden 60 yaşındaki adamın hikayesi

Eskişehir sokaklarında tek tekerle ulaşım

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Muhammet Çetin, torunlarının iki tekerlekli denge kaykayını izleyip ilham aldıktan sonra hayatını değiştiren bir tercihte bulundu. Yaklaşık 1,5 yılda kullandığı iki farklı tek tekerli denge kaykayla toplam 4 bin kilometre yol katettiğini söylüyor; günlük işleri, çarşıya ve kent merkezine ulaşımını da bu araçla sağlıyor.

Başlangıç ve öğrenme süreci:

Çetin, tek tekerli aracı bir arkadaşında gördüğünü ve 'Buna bir insan biniyorsa ben de binerim' diyerek hareket ettiğini anlatıyor. Hiç kimseye danışmadan 40 bin lira ödeyip ilk cihazını aldı; öğrenene kadar antrenmanlarını boş bir sahada yaptı. Kendi sözleriyle: "Aşağı yukarı iki gün falan bir parkta, yani top sahasında bayağı bir uğraştım. Pişman da oldum ama üçüncü gün, dördüncü gün sürmeye başladım." Öğrenme sürecinde bir kez kendi hatasından düştüğünü, o kazada pedalı kaldırıma vurduğunu belirtiyor.

Günlük rota, teknik özellikler ve güvenlik:

Çetin, camiden kahvehaneye, faturadan bakkala kadar pek çok kısa rotayı tek tekerle gidip geliyor. Başlangıçtaki modele göre aracı zamanla büyüttü; amortisörlü ve daha uzun menzilli modeliyle saatte 65 kilometreye kadar çıkabildiğini belirtiyor. Kendi ifadesine göre daha büyük model için bazen "saatte 60 kilometre" diye konuşuyor; küçük tekerleğin ortalama 50 kilometre, büyük tekerin ise 100 kilometre mesafe gidebildiğini söylüyor. Tek bir şarjla 100 kilometreye ulaşabildiğini ve bu cihazlardan biriyle bugüne kadar 2 bin 500 kilometre yaptığını aktarıyor.

Güvenlik açısından kask ve eldiven kullandığını vurgulayan Çetin, bu aracı motosikletten daha emniyetli bulduğunu ifade ediyor: "Pedala ayağını öne doğru veriyorsun, yürüyor; arkaya doğru verdiğin zaman da duruyor." Yönlendirmeyi omuz hareketleriyle sağladığını, bu nedenle kullanmanın görece kolay olduğunu dile getiriyor.

Kentin tepkisi ve günlük yaşam:

Çevredeki insanların tepkisi Çetin için ilgi çekici bir boyut oluşturuyor. "Görenler şöyle bir bakıyor. Yaşımdan dolayı bana hiç konduramıyorlar da. Genç birisi kullansa pek o kadar yadırgamazlar, ama benim kullandığımı görünce çoğunun aklı gidiyor zaten" diyor. Günlük kullanım sırasında Eskipazar'dan Odunpazarı'ndaki arkadaşına, çarşı merkezine ve Muttalip civarına gidip geldiğini anlatıyor. Eşinin ise durumu mizahi bir dille karşıladığını, "En sonunda tuvalete girecek arabayı da bulmuşsun" dediğini aktarıyor.

Çetin, uzun mesafelerde bazı modellerin yorucu olabildiğini, daha konforlu olanı ise daha az yorduğunu belirterek aracı hayatının rutin bir parçası haline getirdiğini vurguluyor. Kullandığı cihazların menzili, hızı ve güvenlik uygulamaları, mahallesi ve kent içindeki ulaşım tercihlerine yeni bir boyut getirmiş durumda. Muhammet Çetin, Eskişehir sokaklarında tek tekerle dolaşmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE YAŞAYAN 60 YAŞINDAKİ MUHAMMET ÇETİN, TORUNLARINDAN İLHAM ALARAK BAŞLADIĞI TEK TEKERLİ DENGE KAYKAYI İLE 1 BUÇUK YILDA 4 BİN KİLOMETRE YOL KATETTİ. MAHALLESİNDEKİ GÜNLÜK İŞLERİNDEN KENT MERKEZİNE KADAR OLAN TÜM ULAŞIMINI BU ARAÇLA SAĞLAYAN ÇETİN, ÇEVREDEKİLERİN ŞAŞKIN BAKIŞLARI ARASINDA SEYAHAT EDİYOR.