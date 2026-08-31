Bolu'da meşalelerle 30 ağustos yürüyüşü coşkuyla tamamlandı

Bolu'da fener alayı sokaklara taştı

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Bolu Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyarak şehir merkezinde yürüdü.

fener alayı yürüyüşü:

Valilik önünde toplanan vatandaşlar, Bolu Belediye Bandosu eşliğinde Belediye Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca marşlar ve sloganlarla ilerleyen kortejde, güzergâhtaki iş yerleri ile evlerin pencere ve balkonlarından korteji izleyenler alkışlarla desteğini gösterdi. Katılımcıların taşıdığı bayraklar ve meşalelerin oluşturduğu görüntü, etkinliğe gelenlere görsel bir şölen sundu.

başkanvekili özcan'ın mesajı:

Belediye Meydanı'nda kurulan etkinlik platformundan halka seslenen Belediye Başkanvekili M. Tuna Özcan, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekti. Özcan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Bugün, milletimizin tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 104 yıl önce bu millet, kendisine biçilen esaret gömleğini yırtıp attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yokluğa, imkânsızlığa ve bütün zorluklara rağmen ayağa kalktı ve bütün dünyaya, ‘Bu vatan bizimdir, bu bayrak bizimdir, bu millet asla esir edilemez’ dedi. 30 Ağustos, bu büyük iradenin zaferidir

Program, Belediye Meydanı'ndaki etkinliğin tamamlanmasının ardından sona erdi. Etkinlikteki birlik ve beraberlik vurgusu, katılımcılar tarafından sık sık dile getirildi ve gece boyunca süren yürüyüş yoğun ilgi gördü.

BOLU’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FENER ALAYINDA BİNLERCE KİŞİ, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ.