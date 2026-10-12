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Ateşkes ilanından önce: Harkov ve İvano-Frankivsk'te altı can kaybı

Rusya'nın dün akşam Harkov ve İvano-Frankivsk'teki saldırılarında toplam 6 kişi öldü, 22 kişi yaralandı; Zhytomyr'de demir yolu altyapısına zarar verildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ateşkes ilanından önce: Harkov ve İvano-Frankivsk'te altı can kaybı

Saldırının kısa bilançosu

Rus güçlerinin dün akşam Ukrayna'nın Harkov ve İvano-Frankivsk kentlerine düzenlediği saldırılarda toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Olaylar, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören ateşkesi duyurmasının hemen öncesine denk geldi.

Harkov'ta pazar yerine saldırı:

Harkov kentinde bir markete düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında iki çocuk olduğu bildirildi. Saldırının hedefi ve saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin resmi açıklamalar yerel yetkililerce değerlendiriliyor.

İvano-Frankivsk ve bölgesel altyapı hasarı:

İvano-Frankivsk'te aynı gece yapılan saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Zhytomyr bölgesindeki demir yolu altyapısının vurulduğunu ve saldırılar sonucu yangınlar çıktığını bildirdi. DSNS açıklamasına göre itfaiye ekipleri yangınlara hızla müdahale ederek söndürdü.

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Rus güçlerinin Ukrayna’nın Harkov ve İvano-Frankivsk kentine dün akşam düzenlediği saldırılarda 6...

Rus güçlerinin Ukrayna’nın Harkov ve İvano-Frankivsk kentine dün akşam düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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