Atın karıştığı zincirleme kaza: iki yaralı

Karabük'te Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Olay, bir olay yeri inceleme aracının kara yoluna çıkan bir ata çarpmasıyla başladı; daha sonra arkadan gelen iki otomobil de birbirine çarptı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki olay yeri inceleme aracına bir at çıktı. Atın çarpması sonucu olay yeri inceleme aracı savruldu veya anlık olarak durdu; bu sırada arka planda ilerleyen 06 FFE 465 plakalı otomobil olay yeri inceleme aracına çarptı. Aynı yönde seyreden 78 SB 444 plakalı araç da önceki kazaya karışan 06 FFE 465 plakalı araca çarpmasıyla zincirleme bir kaza oluştu.

Müdahale ve yaralılar:

Kaza ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve ilgili birimler olay yerine sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olayın soruşturulduğunu ve trafik akışının kazaya müdahale sırasında kontrollü şekilde sağlandığını bildirdi.

Olay yerindeki görgü tanıkları, çarpmanın etkisiyle yere düşen atın kısa sürede ayağa kalktığını ve yürüyerek kaza bölgesinden uzaklaştığını aktardı. Atın bölgeden ayrıldığı anlar çevrede dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor; yetkililer, sürücülere dikkatli ve yavaş seyretme uyarısında bulundu.

Ata çarpan olay yeri inceleme aracı zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı