Darende'de itfaiyenin müdahalesiyle odunluk yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, Malatya'nın Darende ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde T.C.'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Darende Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme:

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

DARENDE’DE ODUNLUK YANGINI