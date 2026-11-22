Kapanış genel kurulunda uzlaşı sağlanamadı:

Türkiye ev sahipliğinde ve Avustralya’nın müzakereler başkanlığında yürütülen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), EXPO 2016 Antalya yerleşkesindeki Anadolu Salonu’nda yapılan üçüncü kapanış genel kurulunda örtü kararları üzerinde ortak metin çıkarılamamasıyla devam etti.

Murat Kurum, genel kurulun açılışında iki hafta boyunca yoğun görüşmeler yapıldığını, farklı kesimlerden gelen katılımcıların gecesini gündüzüne katarak uzlaşı aradıklarını belirtti. Kurum, hazırlanan taslağın delegelerin katkılarıyla şekillendiğini ve metinde elektrifikasyon, 1,5 derece hedefi, uyum finansmanı ile okyanuslar gibi başlıkların yer aldığını vurguladı. Başkan Kurum, kimsenin 'istediği her şeyi almadığını' ancak 'herkesin bu metinde kendini bulabileceğini' ifade ederek uzlaşının anlamına dikkat çekti.

tarafların itirazları ve eksiklik iddiaları:

Örtü karar taslakları görüşülürken Avrupa Birliği ve bazı diğer taraflar, metinlerin fosil yakıtları açıkça hedef almadığını ve emisyon azaltımı açısından yetersiz kaldığını belirterek itirazlarını açıkladı. Panama, iklim politikalarının bilimsel gerçeklere uygun olması gerektiğini belirterek 'atmosferin müzakere edilmediğini' vurguladı. Vanuatu, 1,5 derece hedefine ilişkin daha güçlü taahhütlerin ülkesinin varlığı için hayati olduğunu söyledi; Belize ise taslağın 1,5 derece hedefine uzaklaşmaya neden olacağını savunarak uzlaşıyı reddetti.

Başkan Kurum, hazırlanan metnin taraflara dayatılmadığını belirterek salonda metne karşı çıkan tarafların bulunduğunu ve 'bu metinde anlaşma olmadığını' gördüklerini kaydetti. Kurum, örtü kararlarının kabul edilmemesinin elektrifikasyon, emisyon azaltımı, bilimsel çalışmalar, uyum finansmanı, okyanuslar, dağlar ve çocuklara yönelik öncelikler açısından önemli bir fırsat kaybı anlamına geldiğini söyledi.

ayrı karar önerileri ve destek veren ülkeler:

Uzlaşı sağlanamaması üzerine Fiji temsilcisi, okyanuslara ilişkin on paragrafın değişmeden bağımsız bir karar olarak kabul edilmesini önerdi; Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Grubu adına konuşan Bhutan temsilcisi de bu öneriyi destekleyip dağlar ve iklim değişikliği için ayrı bir karar talep etti.

Bazı ülkeler ise taslağın eksikliklerine rağmen kararın kabul edilmesini savundu. Pakistan, Suriye, Venezuela ve Bhutan bu grupta yer aldı; Venezuela, Türkiye’nin müzakere sürecine katkılarını öne çıkararak taslağın Antalya’nın adını taşıyacağını söyledi. Mısır temsilcisi, iklim finansmanı ve ticaretle ilgili endişelerini dile getirirken yine de kabul yönünde oy kullanmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kenya, Afrika’nın özel ihtiyaçlarına metinde yeterince yer verilmediğini belirterek uyum finansmanının üç katına çıkarılması hedefi için somut tutar ve başlangıç düzeyi belirlenmemesini eleştirdi. Japonya ve Nepal temsilcileri uzlaşı sağlanamamasından üzüntü duyduklarını ifade ederek taraflara ortak bir sonuç için çalışmaya devam çağrısı yaptı.

süreç ve yöntem tartışmaları:

Peru temsilcisi, Latin Amerika ve Karayipler Bağımsız Birliği (AILAC) adına müzakere süreçlerinin yürütülme biçimini eleştirdi; nihai metinlerin sabaha karşı paylaşıldığına dikkat çekerek karar alma yöntemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Brezilya, COP30’da başlatılan uygulama girişimleri ve orman restorasyonuna yeterli yer verilmediğini belirtti; karbon yakalama ve depolama teknolojileri ifadelerinin daha dengeli ele alınmasını talep etti. İran temsilcisi ise iklim finansmanı ve teknoloji transferinde gelişmiş ülkelerin yükümlülüklerine vurgu yaparak uyum çalışmalarına emisyon azaltımı kadar öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Örtü kararları üzerinde uzlaşı sağlanamamasına rağmen genel kurulda diğer gündem maddelerine ilişkin bazı kararlar kabul edildi. Katılımcıların açıklamaları ve itirazları oturum boyunca sürdü; müzakere süreçlerinin yöntemleri ve taraftarların beklentileri üzerine tartışmalar devam ediyor.

COP31 BAŞKANI, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ÜÇÜNCÜ KAPANIŞ GENEL KURULUNDA KONUŞTU