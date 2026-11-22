Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çaltılıbük Mahallesi'nde 19 Kasım günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, evine gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin iddiasına göre 69 yaşındaki Resmiye Çelik, terör eylemlerine karıştığı söylenerek ikna edildi. Şüphelilerin talepleri üzerine kadın evindeki altın ve paraları teslim etti; daha sonra dolandırıldığını anlayan Çelik, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarmanın çalışması:

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 9. JASAT ile birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip bölgedeki araştırmayı genişletti. Yapılan analizler sonucu şüphelilerin 34 YM 5243 plakalı araçla olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Ekipler aracın izini sürerek zanlıları Lalaşahin Mahallesi'nde yakaladı.

Ele geçirilenler ve hukuki süreç:

Yakalanan Nayıp Kaya (40) ve Abdullah Kaya (42) üzerinde ve araçta yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ve para ele geçirildi. Buluntu listesi arasında 39 çeyrek altın, 10 Ata lira, 4 gremse altın, 1 tam altın, 11 yarım altın, 6 burma bilezik, 4 bilezik, 3 çift küpe, 1 gram altın, 2 altın kolye, 2 tuğralı kolye, 3 altın yüzük ve ayrıca 8 bin 10 dolar, 920 euro ve 32 bin TL yer aldı. Ele geçirilen ziynet eşyası ve paraların toplam değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu bildirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Olay, sahte kimlik ve görevlendirme iddiasıyla yaşlı vatandaşların hedef alındığı dolandırıcılık türlerinden biri olarak kayda geçti; yetkililer benzer olaylarda vatandaşların resmi kurumları telefonla arayıp doğrulama yapmaları gerektiğini vurguluyor.

ELE GEÇİRİLENLER