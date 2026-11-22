maç özeti:
Kayserispor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer'i 3-1 mağlup ederek bu sezonki 10. galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayla ligde üç puanı hanesine yazdırdı.
Oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet kaydeden Kayserispor, toplamda 30 puan topladı.
Sahada ve deplasmanda eşit başarı gösteren takımın galibiyet dağılımı 5 iç saha, 5 deplasman şeklinde gerçekleşti.
galibiyetlerin listesi:
1. Hafta Vanspor-Kayserispor 0-2
2. Hafta Kayserispor-Sivasspor 2-0
3. Hafta Iğdır FK-Kayserispor 0-1
6. Hafta E.Erokspor-Kayserispor 0-3
7. Hafta Kayserispor-İstanbulspor 4-0
8. Hafta Mardin 1969-Kayserispor 0-1
9. Hafta Kayserispor-Manisa FK 3-2
10. Hafta Antalyaspor-Kayserispor 0-4
13. Hafta Kayserispor-Muğlaspor 6-0
15. Hafta Kayserispor-Sarıyer 3-1
Bu sonuçla Kayserispor, ligdeki istikrarını sürdürerek ilk devreyi güçlü bir performansla tamamlamaya yöneldi.
TFF. 1. LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, BU SEZON 10. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.
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