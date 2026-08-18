Sağlık hizmeti tarlaya ulaştı: Bafra'da mevsimlik işçilere mobil destek

Saha çalışması ve koordinasyon:

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi koordinasyonunda Şeyhören Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerine yönelik kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikte amaç, işçilerin ve çocuklarının koruyucu ile önleyici sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve erken tanı olanaklarını artırmaktı.

Çalışma alanında sağlık ekipleri, mevcut sağlık durumlarını yerinde değerlendirdi; aynı zamanda sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma ve ileri tetkik gerektiren durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Saha çalışmasının kapsamı:

Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Oğuzhan Taş etkinlikte farklı branşlardan sağlık çalışanlarının görev yaptığını belirtti. Sahada yapılan uygulamalar arasında boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri, parmak ucu kan şekeri ölçümü, fiziksel değerlendirme ile el kavrama kuvveti ve fonksiyonel değerlendirmeler yer aldı.

Vatandaşlara yapılan değerlendirmeler doğrultusunda kişiye özel fiziksel aktivite önerileri sunuldu; tütün kullananlara yönelik değerlendirmeler kapsamında nefeste karbonmonoksit ölçümü de yapıldı.

Çocuklar ve ailelere yönelik hizmetler:

Etkinlik kapsamında çocuk gelişimi danışmanlığı, sosyal hizmet desteği ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri anlatıldı. Ağız ve diş sağlığı kontrolleri ile birlikte KETEM ve kanser taramaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Sağlık kuruluşlarında ileri inceleme veya takip ihtiyacı tespit edilen vatandaşlar ilgili birimlere yönlendirildi. Ayrıca vatandaşlara psikolojik danışmanlık, beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı, sosyal hizmet danışmanlığı, tütün danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı ile Gebe Okulu hizmetleri hakkında bilgi sunuldu.

Mobil diş muayene aracı ve erişim kolaylığı:

Saha çalışmasının dikkat çeken uygulamalarından biri, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin çalışma noktasına kadar götürüldüğü mobil diş muayene aracı oldu. Şeyhören Mahallesi'ne getirilen mobil araçta tarım işçileri ve çocukların ağız-diş kontrolleri yapılarak, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çekenlere yerinde hizmet sağlandı.

Vatandaşlara Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki ücretsiz hizmetler hakkında bilgi verildi. Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin MHRS üzerinden, ALO 182 aracılığıyla veya aile hekimleri üzerinden randevu oluşturabilecekleri hatırlatıldı.

Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi yetkilileri, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin toplumun farklı kesimlerine yönelik saha çalışmalarıyla sürdürüleceğini bildirdi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE ÇOCUKLARINA YÖNELİK KAPSAMLI SAĞLIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. SAĞLIK EKİPLERİ VATANDAŞLARIN SAĞLIK KONTROLLERİNİ YERİNDE GERÇEKLEŞTİRİRKEN, MOBİL DİŞ MUAYENE ARACIYLA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ DE ÇALIŞMA ALANINA KADAR ULAŞTIRILDI.