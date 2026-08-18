Nilüfer'de fay hattı tehlikesi: kentsel dönüşüm ve sürekli eğitim çağrısı

etkinlik ve katılımcılar:

Nilüfer Belediyesi, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde Pancar Deposu'nda düzenlediği söyleşiyle deprem risklerine dikkat çekti. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 24. Dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, belediye yöneticileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda Nilüferli katıldı.

belediye vurgusu ve hazırlık projeleri:

Açılış konuşmasında Başkan Şadi Özdemir, toplum genelinde afet bilincinin yeterince oluşmadığını belirtti. Özdemir, depremler sonrası sağlıklı yapılar için kararlar alındığını ancak zamanla bu hassasiyetin azaldığını ifade etti. Belediyenin afet yönetimini planlı yürütmeyi hedeflediğini belirten Özdemir, afet anında ihtiyaç duyulacak tüm gıda, malzeme ve iş makinelerinin tek bir noktada toplanacağı lojistik merkez projesini hayata geçireceklerini söyledi.

bursa ve nilüferin sismik yapısı:

Moderatör Erdinç Çamkerten yönetiminde gerçekleştirilen söyleşide Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye nin deprem geçmişini ve Marmara bölgesinin barındırdığı tehlikeleri veriler ve haritalarla aktardı. Tüysüz, Bursa'nın önemli bir kısmının zayıf zemine oturduğunu ve Nilüfer'de de zayıf zeminin mevcut olduğunu vurguladı. Nilüfer'in güneyinde Çalı, Tahtalı, Kayapa, Zafer ve Gölyazı'ya kadar uzanan önemli bir fay sistemi olduğunu, 1968 ve 1855 depremlerinin bu fay üzerinde geliştiğini belirtti.

Haritalara bakıldığında imar planına direkt işlenemeyecek düzeyde olsa da, binaların içinden ve arasından fayların geçtiğinin görüldüğünü söyleyen Tüysüz, bunun bölge için son derece önemli bir problem olduğunu ifade etti.

risk azaltma önerileri:

Tüysüz, deprem zararlarını azaltmanın belirli kuralları olduğunu belirterek, mevcut riski artırmamak için diri fay hatları üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Mevcut riskin azaltılması için üç ana önlem öne çıktı: gerçek kentsel dönüşümün uygulanması, detaylı bina analizlerinin yapılması ve hayat boyu sürecek afet bilinci eğitimlerinin sürekli verilmesi.

Konuşmada ayrıca Türkiye nin son yüz yılını büyük ölçüde fırsatları kaçırarak geçirdiği, 6 Şubat depremlerindeki ağır can kayıplarının bu ihmallerin sonuçlarını açıkça gösterdiği kaydedildi. Tüysüz, felaket gelmeden önce önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasının önemini bir kez daha dile getirdi.

Nilüfer Belediyesi nin kentsel dönüşümde yeni ve bütüncül bir model oluşturma çabası, belediyenin sürecin merkezinde yer alacağı bir sistem kurma hedefi ve lojistik merkez projesi, söyleşide öne çıkan yerel yönetim adımları olarak sunuldu. Belediye yetkilileri, hem teknik tedbirler hem de toplum bilincini artıracak çalışmalarla bölgedeki risklerin yönetilmesini amaçladıklarını belirtti.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN 17 AĞUSTOS DEPREMİNİN YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLEDİĞİ SÖYLEŞİDE KONUŞAN JEOLOJİ MÜHENDİSİ PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ, DİRİ FAY HATLARI ÜZERİNDE YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEMESİ VE YÖNETMELİKLERE SIKI SIKIYA UYULMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI. TÜYSÜZ, MEVCUT RİSKİN AZALTILMASI İÇİN GERÇEK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN UYGULANMASI, BİNA ANALİZLERİNİN YAPILMASI, HAYAT BOYU SÜRECEK AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.