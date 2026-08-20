Avrupa sınavına hızlı başlangıç: Beşiktaş 15'te 2-0 önde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası tamamlanırken siyah-beyazlı ekip 2-0 üstün durumda.

maçın kısa özeti:

Karşılaşmanın erken bölümünde Beşiktaş, rakip yarı sahada etkili bir başlangıç yaptı ve ilk çeyrekte iki golle üstünlüğü ele geçirdi. Oyunun bu bölümünde takımın hücum hattı skor üretirken savunma hattının da tempo ayarı maçın genel seyrini belirliyor.

ileriye dönük beklentiler:

Geriye kalan sürede Beşiktaş'ın tempo kontrolünü sürdürmesi ve oyunu disiplinli götürmesi öncelikli olacak. Kauno Zalgiris içinse skor dezavantajını azaltmak adına risk alması beklenebilir; bu da karşılaşmanın orta ve son bölümünde daha açık bir mücadele anlamına gelebilir.

Maç halen devam ediyor; ilerleyen dakikalarda gelişmeler takımların stratejilerini ve ikinci yarı planlarını şekillendirecek. Play-off turu niteliği göz önüne alındığında ilk maçtaki bu erken skor, eşleşmenin ruhunu belirleyebilir.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇINDA SAHASINDA LİTVANYA TEMSİLCİSİ KAUNO ZALGİRİS İLE KARŞILAŞIYOR.