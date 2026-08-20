Dolar 47,9495 +0,01%
Euro 56,1302 +0,23%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.051,02 +0,63%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 93,43 +1,98%
--°

Avrupa sınavına hızlı başlangıç: Beşiktaş 15'te 2-0 önde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Kauno Zalgiris karşısında 15. dakikada 2-0 üstünlük sağladı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Avrupa sınavına hızlı başlangıç: Beşiktaş 15'te 2-0 önde

Avrupa sınavına hızlı başlangıç: Beşiktaş 15'te 2-0 önde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası tamamlanırken siyah-beyazlı ekip 2-0 üstün durumda.

maçın kısa özeti:

Karşılaşmanın erken bölümünde Beşiktaş, rakip yarı sahada etkili bir başlangıç yaptı ve ilk çeyrekte iki golle üstünlüğü ele geçirdi. Oyunun bu bölümünde takımın hücum hattı skor üretirken savunma hattının da tempo ayarı maçın genel seyrini belirliyor.

ileriye dönük beklentiler:

Geriye kalan sürede Beşiktaş'ın tempo kontrolünü sürdürmesi ve oyunu disiplinli götürmesi öncelikli olacak. Kauno Zalgiris içinse skor dezavantajını azaltmak adına risk alması beklenebilir; bu da karşılaşmanın orta ve son bölümünde daha açık bir mücadele anlamına gelebilir.

Maç halen devam ediyor; ilerleyen dakikalarda gelişmeler takımların stratejilerini ve ikinci yarı planlarını şekillendirecek. Play-off turu niteliği göz önüne alındığında ilk maçtaki bu erken skor, eşleşmenin ruhunu belirleyebilir.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇINDA SAHASINDA LİTVANYA TEMSİLCİSİ KAUNO ZALGİRİS...

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇINDA SAHASINDA LİTVANYA TEMSİLCİSİ KAUNO ZALGİRİS İLE KARŞILAŞIYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor
images

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı
images

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar
images

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göre...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı