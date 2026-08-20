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Gaziantep FK'ye çok yönlü hücum oyuncusu: Sontje Hansen imzayı attı

Gaziantep FK, Middlesbrough'dan Sontje Hansen'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı; 24 yaşındaki kanat oyuncusu resmi imzayı attı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gaziantep FK'ye çok yönlü hücum oyuncusu: Sontje Hansen imzayı attı

transfer detayları:

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Sontje Hansen ile satın alma opsiyonlu kiralık biçiminde anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Kulüp Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren ve Sportif Direktör Cemil İbrahim Cansızın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-siyahlı takıma bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

oyuncunun profili:

18 Mayıs 2002 tarihinde Hollanda'nın Hoorn kentinde doğan Hansen, 1.76 m boyunda olup hücum hattında görev yapıyor. Asıl mevkisi sağ kanat olan oyuncu, sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Futbol eğitimini Ajax altyapısında alan Hansen, burada farklı yaş kategorilerinde oynadı ve A takıma kadar yükseldi.

genç millî takım başarıları ve kariyer yolu:

Hansen, genç yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı’nın önemli isimlerinden biri oldu. 2019 yılında Hollanda U17 ile Avrupa U17 Şampiyonluğu yaşadı; aynı yıl düzenlenen FIFA U17 Dünya Kupası'nda attığı 6 gol ile turnuvanın gol kralı olarak Altın Ayakkabı Ödülü'nü aldı. Turnuvayı 6 gol ve 3 asistle tamamlayan Hansen, Nijerya karşısında kaydettiği hat-trick ile öne çıktı. Profesyonel kariyerine Ajax ve Jong Ajax ile başlayan oyuncu, 2023'te NEC Nijmegen'e transfer oldu ve ardından 2025 yılında Middlesbrough'ya giderek İngiltere'de oynamaya başladı.

istatistikler:

Genç yıldızın profesyonel kariyerindeki resmi maç toplamı 253 karşılaşma olup, bu karşılaşmalarda 51 gol ve 41 asistlik performans sergiledi. Gaziantep FK, bu profilli hücum silahıyla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, SON OLARAK İNGİLTERE CHAMPİONSHİP EKİPLERİNDEN MİDDLESBROUGH FORMASI...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, SON OLARAK İNGİLTERE CHAMPİONSHİP EKİPLERİNDEN MİDDLESBROUGH FORMASI GİYEN 24 YAŞINDAKİ SONTJE HANSEN’İ SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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