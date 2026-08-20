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Drone'ların gücü sahada test edildi: Samsun ödül töreninde birinci oldu

Samsun'da düzenlenen drone arama-kurtarma yarışmasında Samsun birinci, Kırıkkale ikinci, Çankırı üçüncü oldu; 81 ilden 500'ü aşkın personel katıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 21:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Drone'ların gücü sahada test edildi: Samsun ödül töreninde birinci oldu

yarışmanın özeti:

Samsun'da gerçekleştirilen drone destekli kayıp arama yarışmasında ekipler drone ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak belirlenen hedefleri ve kayıp şahısları tespit etmek için yarıştı. Yarışma sonunda Samsun birinci, Kırıkkale ikinci, Çankırı üçüncü oldu. Dereceye giren ekiplerin ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Ödül törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Törende yarışmanın düzenlendiği Samsun iline katkı sağlayan kurumlara teşekkür edildi ve yarışmaya katılan tüm ekipler tebrik edildi.

uygulanan senaryolar ve değerlendirme ölçütleri:

Yarışmada AFAD personeli verilen görev alanlarında drone ve yapay zeka tabanlı sistemleri kullanarak belirlenen hedefleri ve kayıp şahsı tespit etmeyi, tespit edilen noktalara ilişkin koordinatları doğru şekilde kaydetmeyi amaçladı. Değerlendirmede ekip çalışması, kurumlar arası koordinasyon, zaman yönetimi, doğru karar verme ve operasyonel disiplin gibi yetkinlikler ön planda tutuldu.

valinin değerlendirmesi ve teknolojinin rolü:

Vali Orhan Tavlı, yarışmanın Samsun’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek organizasyona 81 ilden 500'ü aşkın arama-kurtarma personelinin katıldığını aktardı. Türkiye'nin jeolojik ve coğrafi yapısı gereği afet risklerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Tavlı, Karadeniz Bölgesi'nde sel ve heyelan gibi afetlerin yoğun yaşandığını vurguladı.

Tavlı, teknolojinin afet yönetiminde giderek daha etkin kullanılmaya başlandığını belirterek şu ifadeyi kullandı: "Afet anında ve zorlu doğa şartlarında kaybedilecek tek bir saniyenin dahi telafisi yokken; insansız hava araçlarının sunduğu yüksek görüş, hızlı intikal ve hassas tarama kabiliyeti, sahada hayat kurtaran en büyük gücümüz haline gelmiştir." Ayrıca yerli ve milli teknoloji kapasitesinin artırılmasıyla insansız hava araçlarının arama-kurtarma, keşif, gözlem, görüntüleme, lojistik destek ve operasyonel koordinasyon gibi alanlarda daha yaygın kullanılacağının altını çizdi.

Organizasyon, güçlü ekip, güçlü teknoloji, güçlü Türkiye mesajı ile ödül töreninin ardından sona erdi. Törene ayrıca AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan de katıldı.

DERECEYE GİRENLERE TÖRENLE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

DERECEYE GİRENLERE TÖRENLE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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