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Beşiktaş Tüpraş'ta iki hızlı golle ilk yarıyı üstün kapadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Tüpraş Stadı'nda Kauno Zalgiris'i Hyeon-Gyu Oh (6') ve Amir Murillo (12') ile ilk yarıda 2-0 önde.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:57

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 21:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş Tüpraş'ta iki hızlı golle ilk yarıyı üstün kapadı

maç özeti:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kauno Zalgiris karşısında ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Siyah-beyazlılar müsabakaya hızlı başladı ve maçın ilk çeyreğinde bulduğu gollerle rakibine maç boyunca üstünlük sağladı. Teknik direktör Vincenzo Italianonin öğrencileri set parça organizasyonlar ve köşe atışlarından yaratılan fırsatlarla etkili oldu.

ilk yarı önemli anlar:

6. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Hyeon-Gyu Oh'un kafa vuruşunda kaleci Tomas Svedkauskas'ın dokunuşuna rağmen top uzak köşeden ağlarla buluştu. Gol, Beşiktaş'ı erken avantaj sahibi yaptı.

12. dakikada yine sol kanattan gelişen atakta Rıdvan'ın ortasında ceza sahası önünde Amir Murillo tek dokunuşla topu filelere gönderdi ve skor 2-0 oldu.

29. dakikada Emirhan'ın köşe vuruşunda Oh'un tamamlamak istediği atakta Zalgiris savunması müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı. 38. dakikada ise Cerny'nin köşe organizasyonunda Oh'un kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı. İlk yarı boyunca Beşiktaş set parçalarından birkaç net fırsat daha üretti, Kauno Zalgiris ise zaman zaman kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı.

kadrolar ve hakemler:

Müsabaka Tüpraş Stadı'nda oynanıyor. Hakem triosunda Tobias Stieler, Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier görev aldı.

Beşiktaş ilk 11'i: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Hyeon-Gyu Oh. Yedekler arasında Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Dusan Vlahovic ve Wilfred Ndidi gibi isimler yer alıyor. Teknik direktör: Vincenzo Italiano.

Kauno Zalgiris ilk 11'i: Tomas Svedkauskas, Joris Moutachy, Anton Tolordava, Rokas Lekiatas, Marko Konatar, Franco Baldassarra, Amine Benchaib, Anthony Kalik, Vykintas Slivka, Leon Krekovic, Gabriel Debeljuh. Teknik direktör: Zeljko Sopic.

İlk yarı sonunda Beşiktaş, köşe organizasyonlarından bulduğu gollerle avantajı ele geçirdi ve ikinci yarıda skoru koruyarak tur için sağlam bir başlangıç yapmayı hedefleyecek.

MÜSABAKANIN İLK YARISI SİYAH-BEYAZLILARIN 2-0&#039;LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

MÜSABAKANIN İLK YARISI SİYAH-BEYAZLILARIN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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