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Özel uçakla İstanbul'a inen Sergei Batrakov, Galatasaray'da heyecan yarattı

21 yaşındaki Sergei Batrakov özel uçakla İstanbul'a geldi; genç oyuncu Galatasaray taraftarlarıyla buluşmayı ve sağlık kontrollerini sabırsızlıkla bekliyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 21:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Özel uçakla İstanbul'a inen Sergei Batrakov, Galatasaray'da heyecan yarattı

Galatasaray transferinde yeni adım

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü 21 yaşındaki Sergei Batrakov, özel uçakla İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandırdı. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan genç oyuncu, kulüp televizyonuna kısa açıklamalarda bulundu.

İstanbul'a geliş:

Batrakov'u taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline iniş yaptı. Havalimanında kulüp temsilcileriyle bir araya gelen oyuncu, gelişini ve duygularını paylaştı; kameralara poz verip kısa röportajlar gerçekleştirdi.

beklentiler ve süreç:

Genç futbolcu süreç hakkında, "Benim için heyecan verici bir süreç. İlk yurt dışı deneyimim olacak. Umarım benim için ve kulüp için her şey çok güzel olur" ifadelerini kullandı. Batrakov, taraftarlara dair de, "Galatasaray taraftarı, Avrupa’nın en ateşli taraftarı. Bir an önce sahaya çıkıp onlarla buluşmak istiyorum" dedi.

Kulüp kaynakları, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiğini belirtiyor. Transfer görüşmelerinin devam ettiği dönemde hem futbolcunun hem de kulübün adımlarının yakından takip edildiği ifade edildi.

GALATASARAY&#039;IN TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADIĞI 21 YAŞINDAKİ SERGEİ BATRAKOV, ÖZEL UÇAKLA...

GALATASARAY'IN TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADIĞI 21 YAŞINDAKİ SERGEİ BATRAKOV, ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL’A GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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