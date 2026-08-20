Ferencvaros, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

ilk yarının öne çıkan anları:

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Ferencvaros'u ağırladı. İlk yarı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın erken bölümlerinde iki takım da tempolu bir oyun sergiledi; özellikle hücumda etkili geçişler dikkat çekti.

8. dakikada Ferencvaros kalecisi Onananın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Mohamed Salah, çaprazdan kaleci Dibusz ile karşı karşıya kaldı. Salah'ın vuruşu Dibusz'dan döndü; topun saha içinde kalış anında top Salah'a çarparak auta çıktı, bu pozisyon ilk tehlikeyi oluşturdu.

17. dakikada Oliver Nagy'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Zachariassen kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturarak Ferencvaros'u öne geçirdi. Bu gol ilk yarının belirleyici anı oldu.

36. dakikada Trabzonspor'un ataklarından biri daha tehlike yarattı; sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bamadile Yusufun şutunu kaleci Onana köşeye çeldi ve kornerle sonuçlandı. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına avantajla girdi.

takımlar ve kadrolar:

Hakem triosu: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj.

Trabzonspor başlangıç 11'i: Onana, Pina, Nwaiwu, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari, Saviola, Umut Nayir, Mohamed Salah, Onuachu. Teknik direktör: Fatih Tekke. Yedekler arasında Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydın, Muçi, Ozan Tufan, Savic, Malinnovskyi, Mustafa Eskihellaç, Mitango, Aral Şimşir, Metehan Mimaroğlu yer alıyor.

Ferencvaros başlangıç 11'i: Dibusz, Oliver Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu, Corbu, Rommens, O’Dowda, Bamidele Yusuf, Joseph, Zachariassen. Teknik direktör: Balazs Borbely. Yedekler arasında Adam Varga, Zohore, Adam Nagy, Levi, Osvath, Arzani, Kenan Kadro, Cirkovic, Kanichowsky, Zeteny Varga, Lakatos, Lisztes bulunuyor.

Gol: Zachariassen (dk. 17) (Ferencvaros). Maçın ilk yarısında sarı kart gören oyuncular: Bamadile Yusuf, Zachariassen (Ferencvaros).

İkinci yarı, Trabzonspor'un skoru dengelemek için daha istekli ve dikkatli oynamasını gerektirecek; Ferencvaros ise deplasmandaki avantajını koruyarak rövanş öncesi kontrolü elinde tutmaya çalışacaktır.

MÜSABAKANIN İLK YARI KONUK TAKIMIN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.