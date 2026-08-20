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Çiftlik samanlığı alevlere teslim oldu; yangın dron görüntüleriyle kaydedildi

Yıldırım Samanlı Mahallesi'nde çıkan samanlık yangını, itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çiftlik samanlığı alevlere teslim oldu; yangın dron görüntüleriyle kaydedildi

Yıldırım'da çiftlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bir çiftlikte meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda samanlığın büyük bölümü alevlere teslim oldu ve çiftlikte maddi hasar oluştu.

yangının gelişimi:

Edinilen bilgiye göre yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede yayılan alevler özellikle samanlığın tamamını sardı; çevredeki yapıların zarar görmesini önlemek için bölgedeki ekipler hızla seferber oldu.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ile su tankerleri söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Olay yerinde halen soğutma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi. Ancak çiftlikte maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangından zarar gören samanlık ve çiftlik alanı, olay sonrası çalışmaların belgelendiği dron görüntüleriyle kayıt altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

BURSA&#039;DA BİR ÇİFTLİKTE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN MÜDAHALESİYLE...

BURSA'DA BİR ÇİFTLİKTE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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