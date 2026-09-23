Avustralyalı gezgin Patrick Kelly vezirköprü'de Türk misafirperverliğine hayran kaldı

Brisbane'den yola çıkan gezgin Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ağırlandı

Avustralya'nın Brisbane kentinden çıkan 30 yaşındaki bisiklet gezgini Patrick Kelly, dünya turu kapsamında Türkiye rotasına İstanbul'dan başladı ve Kastamonu üzerinden Samsun'un Vezirköprü ilçesine ulaştı. Minimalist bir yaşam sürerek temel ihtiyaçlarını bisikletinde taşıyan Kelly, ilk geceyi Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda geçirdi ve ilçe merkezinde yerel bir ailenin evinde misafir edildi.

rotası ve günlük rutini:

Kelly yolculuğuna Fransa'da başladıktan sonra Avrupa ülkeleri ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Günde ortalama 80 kilometre pedal çeviren gezgin, Türkiye'de üç ay boyunca bisiklete binmeyi hedefliyor; sözlerine göre turunun toplamı yaklaşık 5 bin kilometreyi bulacak.

Kelly, Türkiye'deki planını şöyle özetledi: "Türkiye’deki insanlar gerçekten inanılmaz, burayı çok sevdim ve çok mutlu oldum. Toplam 3 ay sürecek bu bisiklet turum yaklaşık 5 bin kilometreyi bulacak. Şimdi buradan Amasya, Trabzon, Van ve Hakkari’ye doğru pedal çevireceğim".

yerel misafirperverlik ve jestler:

İlçe merkezinde İstanbul Esenler Merkez Camii emekli imamlarından Mecit Akbaş'ın evine misafir olan Kelly, Türk insanının misafirperverliğine hayran kaldı. Akbaş, "Sokakta karşılaştığımızda yorgun olduğunu fark ettim ve evime davet ettim. Geceyi bizde geçirdi, sabah birlikte kahvaltımızı yaptık. Uzak bir ülkeden gelen misafirimizi ağırlamaktan ve onu mutlu görmekten biz de çok sevindik" dedi.

Vezirköprü Şirinler Taraftar Grubu Başkanı Mehmet Şahin ise Kelly'ye bir Samsun Spor forması hediye ederek gezgini memnun etti. Kelly, ziyaret sırasında aldığı ilgi ve jestler için "Siz inanılmazsınız" diyerek duygularını özetledi.

Kelly, Doğu Anadolu rotasının ardından turunu İstanbul'da tamamlayıp uçakla Avustralya'ya dönmeyi planlıyor.

YENİ YERLER VE YENİ DOSTLUKLAR İÇİN YOLA ÇIKTI