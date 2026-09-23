Kayıplarıyla büyüyen Kinan yeni protez için yardım bekliyor

Kinan'ın hikayesi ve saldırının etkileri:

7 yaşındaki Kinan Abu Jabbeh, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında ailesini kaybetti ve sol kolunu yitirdi. Olay Şucaiyye Mahallesi’ndeki evlerine yönelik saldırıda meydana geldi. Kinan, enkazdan amcası tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü ve ağır yaralı olarak tedavi sürecine alındı.

Kinan, yaşadıklarını anlatırken, "Son anda ölümden kurtuldum. Amcam beni çıkardı, ambulansa bindirdi ve hastaneye götürdü. Bir anda annesiz, babasız, kardeşsiz kaldım" dedi. Çocuğun büyükannesi Jamila Abu Jabbeh saldırıda evlerine üç füze isabet ettiğini ve Kinan’ın enkazdan çıkarılan tek kişi olduğunu belirtti.

tıbbi müdahaleler ve ameliyatlar:

Kinan’ın ağır yaralanmaları nedeniyle çok sayıda operasyon geçirdiği, sol kolunun kesildiği ve ağzına metal plakaların yerleştirildiği aktarıldı. Bugüne dek uygulanan tedaviler yaşamını kurtarsa da, çocuğun mevcut protezi büyümesine bağlı olarak artık uymuyor ve bu durum günlük yaşamını doğrudan etkiliyor.

günlük yaşam ve psikolojik ihtiyaçlar:

Şu anda büyükannesi ve amcalarıyla bir çadırda yaşamını sürdüren Kinan, yemek yemek, su içmek ve okula gitmek gibi temel ihtiyaçlarında zorlanıyor. Protezin işlevselliğinin azalması, bağımsızlığını ve günlük rutinlerini sürdürmesini engelliyor.

Büyükannesi Jamila, Kinan’ın sık sık anne ve babasını sorduğunu, kendisine "onların cennette olduğunu" söylediğinde çocuğun "Onları bana getirin. Onları görmek istiyorum" diye tepki verdiğini aktarıyor. Jamila ayrıca Kinan’ın zaman zaman saldırganlaştığını ve davranışlarını kontrol etmekte güçlük çektiğini, bu yüzden çocuğun uzman psikolojik tedavi ve desteke ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Jamila’nın verdiği bilgilere göre Kinan’ın annesi, erkek kardeşi ve kız kardeşinin cenazeleri enkazdan çıkarıldı; ancak babası ile bir başka kız kardeşinin cenazeleri hâlâ enkaz altında bulunuyor. Bu durum, ailenin yas sürecini ve çocuğun travma tedavisini daha da karmaşıklaştırıyor.

ihtiyaçlar ve çağrı:

Kinan için acil ihtiyaçlar arasında yeni bir protez, tıbbi rehabilitasyon ve uzman psikolojik destek yer alıyor. Mevcut protezin artık uygun olmaması, çocuğun hem fiziksel hem de duygusal iyileşme sürecini sekteye uğratıyor. Aile ve yakın çevresi, Kinan’ın hem fiziksel işlevselliğini yeniden kazanabilmesi hem de travmayla başa çıkabilmesi için yardım bekliyor.

Bu olay, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarının siviller, özellikle de çocuklar üzerindeki kalıcı insani etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kinan’ın durumu, sahadaki tıbbi altyapı ve psikososyal destek ihtiyaçlarına dikkat çekiyor; uzun vadeli iyileşme için hem protez temini hem de kapsamlı rehabilitasyon gerekli görülüyor.

İSRAİL SALDIRISINDA AİLESİNİ VE SOL KOLUNU KAYBEDEN 7 YAŞINDAKİ KİNAN ABU JABBEH, KENDİSİNE ARTIK UYMAYAN PROTEZİYLE GÜNLÜK HAYATIN ZORLUKLARINI AŞMAYA ÇALIŞIRKEN YENİ BİR PROTEZ İÇİN YARDIM BEKLİYOR.