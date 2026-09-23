Dolar 48,8318 +0,05%
Euro 55,7058 -0,31%
Bist 13.226,33 +0,21%
Altın Gram 6.785,60 -1,24%
EUR/USD 1,1404 -0,43%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Kayseri'de yeni pratisyen hekimlere mesleğe uyum odaklı oryantasyon

Kayseri Devlet Hastanesi'nde yeni atanan pratisyen hekimler için başlayan oryantasyon programı, uyum, mesleki etik ve ekip çalışmasına odaklanıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri'de yeni pratisyen hekimlere mesleğe uyum odaklı oryantasyon

oryantasyon eğitimi başladı:

Kayseri Devlet Hastanesi'nde yeni atanan pratisyen hekimlerin hastane işleyişine uyum sağlamaları ve mesleki süreçlere ilişkin bilgi edinmeleri amacıyla planlanan oryantasyon eğitimi, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın katılımıyla başladı.

açılış ve konuşmalar:

Programın açılış konuşmasını Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl gerçekleştirdi. Eğitime Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, hastane yöneticileri, uzman hekimler ve yeni göreve başlayan pratisyen hekimler katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, konuşmasında hekimlik mesleğinin taşıdığı sorumluluk, hasta-hekim iletişiminin önemi, mesleki etik ve ekip çalışması konularına değindi; kendi mesleki tecrübelerinden örnekler paylaşarak yeni göreve başlayan hekimlere başarı dileklerini iletti ve sürekli öğrenme vurgusu yaptı.

hizmet alanları ve yerinde inceleme:

Programın ardından İl Sağlık Müdürü Erşan, hastanenin çeşitli hizmet alanlarında yerinde incelemelerde bulundu. Geçmişte Eğitim ve Araştırma Hastanesi döneminde kullanılan ancak günümüzde atıl durumda bulunan alanların yeniden sağlık hizmetlerine kazandırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Erşan, hâlihazırda hizmet veren birimleri inceleyerek fiziki şartlar, mevcut kullanım durumu ve yapılabilecek düzenlemeler hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı. İncelemeleri sırasında tedavi gören vatandaşlarla da ilgilenerek onların sağlık durumları ve aldıkları hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, hastane yönetimi ve ilgili yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİNE YENİ ATANAN PRATİSYEN HEKİMLERE YÖNELİK, HASTANENİN İŞLEYİŞİNE UYUM...

KAYSERİ DEVLET HASTANESİNE YENİ ATANAN PRATİSYEN HEKİMLERE YÖNELİK, HASTANENİN İŞLEYİŞİNE UYUM SAĞLAMALARI VE MESLEKİ SÜREÇLERE İLİŞKİN BİLGİ EDİNMELERİ AMACIYLA PLANLANAN ORYANTASYON EĞİTİMİ, KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. MEHMET ERŞAN’IN KATILIMIYLA BAŞLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İşaret diliyle kent hizmetine erişim: Tekirdağ'da kapsamlı destek
images

TCG Kemalreis Cidde'de liman ziyareti ve üst düzey görüşmeler
images

Şekerli içecekler yerine su ve ayranla daha az şeker tüketin
images

Hayrabolu'nun tescilli lezzeti: Çerkezmüsellim pabuç köftesi 44 yıldır değişmiyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Balık ölümleri Mustafakemalpaşa çayı'nda tekrar görüldü

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle sürüyor

Kdz. Ereğli'nin gelecek planı: 2035 ortak kalkınma önerisi

Develi'ye 300 hektarlık can suyu: Köseler Göleti sulaması tamamlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü