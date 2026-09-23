Kayseri'de yeni pratisyen hekimlere mesleğe uyum odaklı oryantasyon

oryantasyon eğitimi başladı:

Kayseri Devlet Hastanesi'nde yeni atanan pratisyen hekimlerin hastane işleyişine uyum sağlamaları ve mesleki süreçlere ilişkin bilgi edinmeleri amacıyla planlanan oryantasyon eğitimi, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın katılımıyla başladı.

açılış ve konuşmalar:

Programın açılış konuşmasını Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl gerçekleştirdi. Eğitime Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, hastane yöneticileri, uzman hekimler ve yeni göreve başlayan pratisyen hekimler katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, konuşmasında hekimlik mesleğinin taşıdığı sorumluluk, hasta-hekim iletişiminin önemi, mesleki etik ve ekip çalışması konularına değindi; kendi mesleki tecrübelerinden örnekler paylaşarak yeni göreve başlayan hekimlere başarı dileklerini iletti ve sürekli öğrenme vurgusu yaptı.

hizmet alanları ve yerinde inceleme:

Programın ardından İl Sağlık Müdürü Erşan, hastanenin çeşitli hizmet alanlarında yerinde incelemelerde bulundu. Geçmişte Eğitim ve Araştırma Hastanesi döneminde kullanılan ancak günümüzde atıl durumda bulunan alanların yeniden sağlık hizmetlerine kazandırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Erşan, hâlihazırda hizmet veren birimleri inceleyerek fiziki şartlar, mevcut kullanım durumu ve yapılabilecek düzenlemeler hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı. İncelemeleri sırasında tedavi gören vatandaşlarla da ilgilenerek onların sağlık durumları ve aldıkları hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, hastane yönetimi ve ilgili yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİNE YENİ ATANAN PRATİSYEN HEKİMLERE YÖNELİK, HASTANENİN İŞLEYİŞİNE UYUM SAĞLAMALARI VE MESLEKİ SÜREÇLERE İLİŞKİN BİLGİ EDİNMELERİ AMACIYLA PLANLANAN ORYANTASYON EĞİTİMİ, KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. MEHMET ERŞAN’IN KATILIMIYLA BAŞLADI.