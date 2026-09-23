Latte liderliğini koruyor, paketli kahvelerde Türk kahvesi yükselişte

Veri setinin özeti:

Yemeksepeti, 1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında platform verilerini paylaştı. 1 Eylül 2025–31 Ağustos 2026 döneminde bir milyonu aşkın kullanıcı, restoran ve kafelerden toplamda yaklaşık 7,5 milyon kahve siparişi verdi. Kahve siparişi veren kullanıcı sayısı, önceki 12 aylık döneme göre %5,2 arttı.

En çok sipariş edilen türler:

Restoran ve kafe siparişlerinde açık farkla öne çıkan tür latte oldu. Yaklaşık 3,4 milyon adet sipariş alan latte, toplam kahve adedinin %45,6’sını oluşturdu. Onu sırasıyla %22,3 payla americano ve %11,3 payla mocha takip etti; böylece sipariş edilen kahvelerin büyük çoğunluğu bu üç türden seçildi. Ürün bazında ise Caffe Latte ilk sıraya yerleşti. Listede ayrıca beyaz çikolatalı mocha, karamel macchiato ve aromalı latte varyantları da dikkat çekti.

Soğuk kahve ve mevsimsel eğilimler:

Soğuk kahvelerde ilk iki sırayı Iced Americano ve Iced Caffe Latte aldı; sırasıyla yaklaşık 869 bin ve 861 bin adet sipariş edildi. Bunları Iced White Mocha, Iced Spanish Latte ve Iced Caramel Latte gibi seçenekler izledi. Cold Brew grubundaki sipariş adedi, önceki 12 aylık döneme göre %14,1 arttı; Cold Brew en yüksek sipariş adedine haziran ayında ulaşırken, sıcak kahve seçeneklerinden cappuccino aralık ayında zirve yaptı.

Kahveyle eşlik eden atıştırmalıklar:

Kullanıcıların kahveyle birlikte tercih ettiği yiyeceklerde sandviçler öne çıktı. Son 12 ayda 'Hindi Füme Jambonlu' yaklaşık 205 bin, 'Haşhaşlı Üç Peynirli' ise yaklaşık 185 bin kez kahveyle birlikte sipariş edildi. Peynirli simit yaklaşık 82 bin kez kahveye eşlik ederken, tatlı kategorisinde Very Berry Muffin ve Triple Chocolate Cookie ilk iki sırayı paylaştı. Ayrıca Belçika çikolatalı muffin, mozaik kek ve brownie gibi ürünler de kahve molalarının tamamlayıcısı oldu.

Paketli ve içime hazır kahve eğilimleri:

Market ve mağaza siparişlerinde paketli kahve tercihlerinde Türk kahvesi öne çıktı. Paketli Türk kahvesi sipariş adedi, önceki 12 aylık döneme göre %34,1 artarak bir milyonu geçti ve paketli kategoride en çok tercih edilen ürün oldu. İçime hazır kahveler kategorisinde sipariş adedi %49 artış gösterdi; çözünebilir kahvelerde ürün adedi %36,8, kapsül kahvelerde ise %23,5 artış kaydedildi. Restoran ve kafe siparişlerinde latte öne çıkarken, paketli alışverişlerde Türk kahvesi ve içime hazır ürünler ön plana çıktı.

Yemeksepeti ayrıca Dünya Kahve Günü'ne özel olarak Market tarafında seçili kahve ürünlerinde indirimler sunduğunu ve kullanıcıların 'Düşünmeden Al' kampanyası kapsamında seçili kahve ürünlerine özel fiyatlarla ulaşabildiğini açıkladı.

YEMEKSEPETİ, DÜNYA KAHVE GÜNÜ'NE ÖZEL OLARAK KULLANICILARININ KAHVE TERCİHLERİNİ AÇIKLADI. SON 12 AYLIK VERİLERE GÖRE RESTORAN VE KAFELERDEN SİPARİŞ EDİLEN KAHVELERİN YÜZDE 45,6'SINI LATTE OLUŞTURDU. SOĞUK KAHVELERDE ICED AMERİCANO VE ICED CAFFE LATTE ÖNE ÇIKARKEN, PAKETLİ KAHVE ALIŞVERİŞİNDE İLK SIRAYI TÜRK KAHVESİ ALDI.