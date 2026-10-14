Aydın'da bir haftada etiketsiz gıdaya baskın: piyasa değeri 2 milyon 846 bin 600 TL

Operasyonun kapsamı:
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 Ekim 2026 - 13 Ekim 2026 tarihleri arasında Efeler ve Köşk ilçelerinde 6 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
ele geçirilen ürünler:
Operasyonlarda toplamda piyasa değeri 2 milyon 846 bin 600 TL olan ürünler ele geçirildi. Bunlar arasında 500 litre etiketsiz sıvı yağ, 1 ton etiketsiz işlenmiş gıda, 4 bin 439 kilogram uygun şartlarda saklanmayan kuru incir, bin 500 kilogram etiketsiz bal ve 65 kilo etiketsiz sucuk yer alıyor.
uygulanan idari yaptırımlar:
Ele geçirilen ürünlerle ilgili olarak ürün sahibi şahıslara toplam 1 milyon 859 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.
AYDIN'IN EFELER VE KÖŞK İLÇELERİNDE BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN 6 AYRI OPERASYONDA TOPLAMDA PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 846 BİN 600 TL OLAN ETİKETSİZ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ.
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