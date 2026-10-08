Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Bandırma'da yağ fabrikasında yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Ayhan Sezer Yağ Fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

Yangına ilk müdahale için bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde ayrıca sağlık müdahalesi için 112 Acil Sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Yetkililer, çevredeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve bölge halkının olası tehlikelere karşı bilgilendirildiğini aktardı.

Yangının nedeni ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni halen araştırılıyor; olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, yangının kaynağı ve hasarın boyutuna ilişkin kesin bilgiler elde edilir elde edilmez kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti. Müdahale çalışmaları sürerken, fabrikanın faaliyetlerine ilişkin değerlendirme ve güvenlik incelemelerinin de yapılacağı ifade edildi.

BANDIRMA’DA YAĞ FABRİKASINDA BÜYÜK YANGIN