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Memleket dönüşü peyzaj bilgisini çilek bahçesine taşıdı

Bursa deneyimi sonrası Samsun Alaçam'da tam otomasyonlu çilek bahçesi kuran peyzaj mimarı Sevgi Yılmaz, Büyükşehir desteğiyle üretimi 7 dönüme çıkardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:37

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Memleket dönüşü peyzaj bilgisini çilek bahçesine taşıdı

Peyzaj mimarından çilek üreticisine

35 yaşındaki Peyzaj Yüksek Mimar Sevgi Yılmaz, Bursa'da çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra memleketi Samsun'a dönerek Alaçam ilçesi Vicikler Mahallesi'nde tarıma yöneldi. Mesleki birikimini tarımsal üretime taşıyan Yılmaz, tam otomasyonlu sistemle yürüttüğü çilek bahçesini Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla büyüttü.

büyüme ve belediye desteği:

Yılmaz, başlangıçta küçük çaplı bir deneme olarak kurdukları bahçeyi belediyenin sağladığı ekipman, fide, tohum, sera kurulumu, teknik danışmanlık ve pazarlama destekleriyle genişlettiklerini söylüyor. Destekler sayesinde üretim alanını 7 dönüme çıkardıklarını belirten Yılmaz, tesisin tam otomasyonlu olduğunu ve bunun verim ile iş gücü yönetimine katkı sağladığını vurguladı.

başlangıç, deneyim ve aile desteği:

Yılmaz, 10 yıl boyunca kendi işiyle uğraştıktan sonra Alaçam'a döndüklerini, bitkilerle ilgili bilgiye sahip olmalarına karşın meyve yetiştiriciliğinde deneyimleri olmadığını aktarıyor. İlk dikimi eşiyle birlikte yaptıklarını ifade eden Yılmaz, kararları büyütmelerinde aile desteğinin etkili olduğunu söylüyor. Yılmaz, süreci şöyle özetliyor: "Yapabildiğimizi görünce işi büyütelim istedik ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinden yararlandık. Büyükşehir’in desteğiyle üretimi büyüttük. Bugün 7 dönüm alanda çilek üretimi yapıyoruz. Üreticiler için çok cazip bir destek. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz"

35 YAŞINDAKİ PEYZAJ YÜKSEK MİMARI SEVGİ YILMAZ, ALAÇAM İLÇESİNDE KURDUĞU TAM OTOMASYONLU ÇİLEK...

35 YAŞINDAKİ PEYZAJ YÜKSEK MİMARI SEVGİ YILMAZ, ALAÇAM İLÇESİNDE KURDUĞU TAM OTOMASYONLU ÇİLEK BAHÇESİNİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİYLE 7 DÖNÜME ÇIKARDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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