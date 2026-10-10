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Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Hakan Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde Gazianteplilere duygusal bir konser sundu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Hakan Altun'un konseri:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivalinin yedinci gününde sahne alan Türk müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Altun, Gaziantepli müzikseverlerle bir araya geldi. Festivalin Gaziantep durağında gerçekleşen konser, izleyenlere hem nostalji hem de coşku dolu anlar yaşattı.

repertuar ve seyirci katılımı:

Altun, sahnede Türk müziğinin tanınmış eserlerinden oluşan bir seçki sundu. Konserde öne çıkan parçalar arasında 'Telefon', 'Teklif Ediyorum' ve 'Antep’in kalesi' yer aldı. Özellikle duygusal şarkılar sırasında salonun çeşitli bölümlerinden yükselen eşlik ve alkışlar, gecenin duygusal yoğunluğunu artırdı.

sahne performansı ve atmosfer:

Sanatçının kendine özgü yorumu ve güçlü vokali, Gaziantepli dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. Konser boyunca zaman zaman renkli görüntüler oluştu ve seyircilerin katılımı mekanın atmosferini canlı tuttu. Hakan Altun'un performansı, festival programının bu akşamında izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı ve etkinliğin akışına olumlu katkı sağladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN GASTROANTEP KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN YEDİNCİ...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN GASTROANTEP KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN YEDİNCİ GÜNÜNDE SAHNE ALAN TÜRK MÜZİĞİNİN SEVİLEN İSİMLERİNDEN HAKAN ALTUN, GAZİANTEPLİ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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