Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Reyhan Karaca iyilik gecesi'nde Bodrum'da sahne alacak

Bodrum İyilik Atölyesi Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'İyilik Gecesi', iyilik ve dayanışma amaçlı bir araya gelmeyi hedefliyor. Etkinlik, 14 Ekim Çarşamba günü Sea Soul Hotel Bodrum'da gerçekleştirilecek ve sevilen sanatçı Reyhan Karaca gecede sahne alacak.

Etkinliğin amacı ve hedefleri:

Organizasyonun temel amacı, derneğin yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine kaynak yaratmak ve dayanışmayı güçlendirmek. Etkinlik kapsamında toplanacak katkılar, çocuklar, aileler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik projelere aktarılacak. Dernek, bu geleneksel geceyle hem farkındalık oluşturmayı hem de yardım ağını genişletmeyi amaçlıyor.

Konser ve katılım:

Gecede sahne alacak Reyhan Karaca, sevilen şarkılarını iyilik için seslendirecek. Katılımcılar müzik eşliğinde keyifli bir akşam geçirirken, yapılan bağışlar ve desteklerle derneğin sosyal sorumluluk çalışmalarına doğrudan katkı sağlanacak. Organizasyon, bölgedeki dayanışma ruhunu canlı tutmayı ve yardım çabalarını görünür kılmayı hedefliyor.

BODRUM İYİLİK ATÖLYESİ DERNEĞİNCE BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK "İYİLİK GECESİ"NDE SEVİLEN SANATÇI REYHAN KARACA SAHNE ALACAK. İYİLİK VE DAYANIŞMA AMACIYLA DÜZENLENEN GECE, 14 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ SEA SOUL HOTEL BODRUM'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.