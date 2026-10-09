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Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Maltepe'de üç katı çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen çalışmalarda, 22 saat sonra 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cansız bedeni çıkarıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 03:29

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 03:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Maltepe'de enkazdan çıkarılan cansız beden

Maltepe'de üç katı çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 22 saat sonra 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cansız bedenine ulaşıldı.

arama kurtarma çalışmaları:

Gece boyunca aralıksız sürdürülen müdahalede ekipler enkazda sistemli arama yaptı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, enkaz altında olduğu belirlenen Özkurt'un bulunduğu nokta tespit edilerek kurtarma ekiplerince çıkarma işlemi gerçekleştirildi.

havadan görüntülenen teslim anı:

Enkazdan çıkarılan Hüseyin Özkurt'un cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ekiplerine teslim edildi. Teslim anı ve yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi, görüntüler ekiplerin müdahalesinin yoğunluğunu yansıttı.

MALTEPE&#039;DE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN 22 SAAT SONRA HÜSEYİN ÖZKURT&#039;UN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN 22 SAAT SONRA HÜSEYİN ÖZKURT'UN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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