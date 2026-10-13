Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Programın yeni dönem desteği:

L’Oréal Türkiye, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğiyle sürdürdüğü Bilim Kadınları İçin Programının 24. yılında dört bilim kadınının araştırmalarına destek vererek Türkiye’de bugüne kadar desteğe ulaşan bilim kadını sayısını 132ye yükseltti. Şirketin uzun soluklu bu girişimi, araştırmaların devamını sağlamayı ve kadın araştırmacıların çalışmalarını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Bu yılki destek kapsamındaki projeler enerji depolamadan diş dokusunun onarılmasına, taşınabilir analiz sistemlerinden ALS için yeni ilaç adaylarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Destek alan araştırmacılar arasında Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensubu isimler bulunuyor.

Programın kapsamı ve uluslararası bağlamı:

Program, L’Oréal Vakfı ile UNESCO iş birliğinde 28 yıl önce küresel ölçekte başlatıldı ve dünya genelinde bugüne kadar 5 binden fazla kadın bilim insanına destek sağladı. Uluslararası Mükemmellik Ödülü’ne layık görülen 142 bilim insanından 7sinin daha sonra Nobel Ödülü kazanmış olması, programın uluslararası düzeydeki görünürlüğünü ve bilimsel etki potansiyelini ortaya koyuyor. L’Oréal Türkiye, programın uygulandığı ülkeler arasında en fazla katkı sunan ilk beş ülke arasında yer alıyor.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "L’Oréal, 117 yıl önce bir bilim insanının geliştirdiği yenilikle doğdu. Bugün araştırma ve geliştirmeye her yıl yaklaşık 1 milyar euro yatırım yapıyor, dünya genelindeki araştırma merkezlerimizde 4 binden fazla bilim insanıyla çalışıyoruz. Bilim, var oluşumuzun temelidir. Ancak dünyada her üç araştırmacıdan yalnızca biri kadın. Bilimin bütün potansiyeline ulaşması için kadınların bu yolculuğa eşit biçimde katılması gerekiyor. Türkiye’de 24 yıldır sürdürdüğümüz Bilim Kadınları İçin Programı’yla bugüne kadar 132 bilim kadınına destek verdik. Çalışmalarının görünür olması, bilime ilgi duyan genç kızlara da bu yolculuğun mümkün olduğunu gösteriyor".

Kadın sağlığı ve yeni iş birlikleri:

Program kapsamında L’Oréal Türkiye, 40. yılında EndoTürkiye ile iş birliği yaparak Kadın Sağlığı Araştırmaları Ağının kurulmasına katkı sağladı. Kamuya açık bu platform, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının yanı sıra beslenme, fizyoterapi, psikoloji, psikiyatri, radyoloji, moleküler biyoloji, genetik ve biyomedikal mühendisliği gibi farklı disiplinlerden uzman ve araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefliyor. Platform, kadın sağlığıyla ilgili güvenilir bilgiye ihtiyaç duyan herkesin bilimsel çalışmalara ve uzman görüşlerine ulaşmasını sağlayacak.

Kadın sağlığı araştırmalarına ayrılan kaynakların sınırlı olması, bu alandaki ihtiyaçların büyüklüğünü gösteriyor. ABD Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri’nin analizine göre, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin 2013–2023 dönemindeki araştırma hibelerinin yalnızca %8,8