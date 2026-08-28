Aydın'da kavurucu sıcaklar ve öğleden sonra hızlanan rüzgarlar uyarısı

Aydın'da meteorolojik uyarı: sıcaklık artıyor, rüzgar öğleden sonra güçleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre Aydın'da 28 Ağustos Cuma günü hava açık ve az bulutlu olacak; sabah 28 derece olan sıcaklık öğle saatlerinde 37 dereceye kadar çıkacak. Öğle saatlerinden itibaren kent genelinde rüzgarın kuvvetlenmesi öngörülüyor.

gün içinde rüzgar ve sıcaklık tahmini:

Raporda, rüzgarın özellikle 12.00-15.00 saatleri arasında hızının 30-50 kilometre/saat, 15.00-21.00 saatleri arasında ise 40-60 kilometre/saat seviyelerine ulaşabileceği belirtildi. Akşam saatlerinde rüzgarın yerel olarak fırtına hızına yaklaşma ihtimali olduğu vurgulanıyor. Bu keskin rüzgâr artışı sıcakla birleştiğinde günlük yaşamda ve özellikle açık alanlarda dikkat gerektiriyor.

hafta sonu ve sonraki günlerin görünümü:

Meteoroloji verilerine göre 29 Ağustos Cumartesi günü kentte parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor; kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına görülebileceği ifade edildi. Cumartesi için tahmin edilen sıcaklık değerleri en düşük 19, en yüksek 33 derece olarak açıklandı.

Haftanın devamında 30 Ağustos Pazar günü parçalı bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklığın 36 dereceye, 31 Ağustos Pazartesi günü az bulutlu havayla birlikte yine 37 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor. 1 Eylül Salı günü ise sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Yetkililer, rüzgârın kuvvetleneceği öğle ve akşam saatlerinde özellikle deniz, tarım ve açık hava çalışmalarında gerekli önlemlerin alınmasını öneriyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün güncellemeleri takip edilerek olası kısa süreli fırtına ve ani rüzgâr değişimlerine karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

AYDIN’DA BUGÜN HAVA SICAKLIĞININ 37 DERECEYE KADAR YÜKSELMESİ BEKLENİRKEN, ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLİ RÜZGARIN ETKİLİ OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR. RÜZGARIN HIZININ AKŞAM SAATLERİNDE 60 KİLOMETREYE KADAR ULAŞABİLECEĞİ BİLDİRİLDİ.