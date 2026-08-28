Erzurum'da gıda güvenliği için hafta boyunca sıkı denetim

Erzurum'da il genelinde eş zamanlı gıda denetimi yürütüldü

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, halk sağlığını koruma ve güvenilir gıda arzını sağlama amacıyla il genelinde 21-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yoğun bir denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimler, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak hem rutin hem de habersiz şekilde uygulandı.

Denetim kapsamı ve bulgular:

Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 249 iş yeri mercek altına alındı. Kontrolörler; işletmelerin hijyen koşullarını, ürünlerin son tüketim tarihlerini, muhafaza şartlarını ve mevzuata uygunluklarını titizlikle inceledi. Denetimlerde, uygunsuzluk tespit edilen noktalarda gerekli idari işlemler başlatıldı ve işletmelere mevzuata uyum konusunda uyarılar yapıldı.

Alo 174 gıda hattına anında müdahale:

Tüketicilerden gelen bildirimler de denetimlerin merkezinde yer aldı. Alo 174 Gıda Hattı üzerinden son bir hafta içinde gelen 16 başvuru, ekipler tarafından yerinde değerlendirildi ve hızlı müdahalelerle sonuçlandırıldı. Yapılan incelemelerin ardından tespit edilen olumsuzluklara karşı yasal süreçler titizlikle uygulandı.

Yetkililerin uyarıları ve saha çalışması:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, saha denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, halk sağlığını tehdit eden hiçbir olumsuzluğa geçit verilmeyeceğini vurguladı. Vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla bildirmelerinin önemine dikkat çekildi ve ihbarların anında değerlendirildiği ifade edildi.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GÜVENİLİR GIDA ARZININ SAĞLANMASI AMACIYLA İL GENELİNDEKİ DENETİM FAALİYETLERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.