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Sürsürü'de yıldırımın yıktığı minare dört ayda yeniden yükseldi

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde 3 Mayıs'ta yıldırımın yıktığı cami minaresi, Ali Şerifoğulları ve hayırseverlerin desteğiyle dört ayda yeniden inşa edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Sürsürü'de yıldırımın yıktığı minare dört ayda yeniden yükseldi

Sürsürü'de cami minaresi kısa sürede yeniden tamamlandı

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde 3 Mayıs akşamı etkili olan sağanak sırasında Sürsürü Camii'nin minaresine yıldırım isabet etmiş ve minare ağır hasar görerek yıkılmıştı. Olayda can kaybı olmadı, ancak minarenin tamamen yıkılmasıyla mahallede hem ibadet hem de sosyal faaliyet alanlarında eksiklik oluştu.

Olay ve hasar:

Edinilen bilgilere göre, 3 Mayıs akşamı ile yatsı namazı arasında gerçekleşen yıldırım düşmesi sonucu minare çökmüştü. Anında müdahale ve tespit çalışmalarının ardından caminin onarımı için harekete geçildi; öncelik güvenlik ve temel restorasyon çalışmalarına verildi.

Yapım süreci ve geleceğe yönelik planlar:

Yıkılan minarenin yeniden yapılması çalışmaları, başta eski AK Parti İl Başkanlarımızdan Ali Şerifoğulları olmak üzere hayırsever vatandaşların katkılarıyla başlatıldı. Yoğun çalışmayla minare dört ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak eski haline getirildi. Muhtar Hacı Mehmet Özdemir, çalışmaların hızla ilerlediğini ve can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu ifade etti.

Mahallede ayrıca Kur'an kursu ve taziye evi inşaatları devam ediyor. Planlara göre kadın ve erkek taziye evleri kat düzeniyle yapılıyor; Kur'an kursu ve taziye evlerinin yıl sonuna kadar tamamlanarak yeniden vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Yerel yönetim ve mahalle temsilcileri, benzer olaylara karşı önleyici tedbirlerin önemine vurgu yaparken, tamamlanan minarenin cami ve çevresine kazandırdığı güven hissinin altını çizdi.

ELAZIĞ’DA YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ CAMİ MİNARESİ 4 AY İÇERİSİNDE YENİDEN YAPILDI

ELAZIĞ’DA YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ CAMİ MİNARESİ 4 AY İÇERİSİNDE YENİDEN YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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