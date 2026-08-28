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Fırtına Ardahan’ın Öncül köyünde 20 yapının çatısına zarar verdi

Çıldır ilçesi Öncül köyünü vuran fırtına 20 yapının çatısına zarar verdi; ekipler bölgeye sevk edilip hasar tespit ve müdahale çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Fırtına Ardahan’ın Öncül köyünde 20 yapının çatısına zarar verdi

Öncül köyünde fırtına ve yol açtığı zararlar

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde etkili olan fırtına sonucu 20 yapının çatısı zarar gördü. Bazı evleri su bastığı, köy içindeki telefon ve elektrik direklerinde hasar oluştuğu bildirildi. Kısa süreli dolu yağışı bazı alanları beyaza bürürken, şiddetli yağış cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Müdahale ekipleri ve ilk adımlar:

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarların ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, sağlık ve enerji ekipleri yönlendirildi. Ekipler öncelikle güvenlik, sağlık müdahalesi ve enerji hatlarındaki risklerin azaltılmasına odaklandı. Olayın ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Ulaşım, güvenlik ve vatandaşlara uyarılar:

Yoğun yağış ve rüzgâr nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Yetkililer, fırtına sırasında çatı, tabela, ağaç ve direk gibi devrilme veya uçma riski taşıyan yapıların yakınında bulunulmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca araçların mümkün olduğunca kapalı veya güvenli alanlara bırakılması önerildi.

Bölgede devam eden çalışmaların amacı, acil müdahaleyi sağlamak ve oluşan hasarın kapsamını netleştirmek. Yetkililerin uyarıları ve ekiplerin yönlendirmeleri doğrultusunda köydeki güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

ÖNCÜL KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE 20 YAPININ ÇATISI ZARAR GÖRDÜ.

ÖNCÜL KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE 20 YAPININ ÇATISI ZARAR GÖRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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