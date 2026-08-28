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Kızılca Göleti'nde sürdürülebilir avcılığa yönelik denetim

Dumlupınar Tarım Müdürlüğü ekipleri Kızılca Göleti'nde su ürünleri ile av ve avcı ürünlerini mevzuat ve sürdürülebilirlik açısından denetledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Kızılca Göleti'nde sürdürülebilir avcılığa yönelik denetim

Denetimin kapsamı ve hedefleri:

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Kızılca Köyü Göleti'nde su ürünleri ile av ve avcı ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, su ürünleri kaynaklarının korunması ve avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amaçlandı. Ekipler, avlanma yöntemleri, avcılık izinleri ve göl çevresindeki uygulamaların sürdürülebilir stok yönetimi ilkelerine uygunluğunu değerlendirdi.

Sürdürülebilirlik ve takip çalışmaları:

Yetkililer, doğal kaynakların uzun vadeli korunması için kontrollerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. Denetimlerin, mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi ve yasa dışı avcılık riskinin azaltılmasına yönelik olduğu bildirildi.

Denetimlerde elde edilen bulguların yerel uygulamaların iyileştirilmesine katkı sağlayacağı, gerektiğinde ilçe merkezine bildirim yapılarak takip ve müdahale süreçlerinin işletileceği ifade edildi.

DUMLUPINAR KIZILCA GÖLETİ’NDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMİ

DUMLUPINAR KIZILCA GÖLETİ’NDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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