Dolar 48,2401 +0,50%
Euro 56,2277 +0,02%
Bist 14.540,92 -0,24%
Altın Gram 7.232,41 -0,02%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 87,94 -0,66%
--°

İnşaattan 100 bin tl'lik 16 su sayacını çaldılar: 'şeytana uyduk' savunması tutuklattı

Adana Sarıçam'da 8 Ağustos'ta bir inşaattan 16 su sayacı çalındı; 100 bin TL'lik kayıp güvenlik kamerasıyla tespit edilen iki şüpheli 'şeytana uyduk' dedi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İnşaattan 100 bin tl'lik 16 su sayacını çaldılar: 'şeytana uyduk' savunması tutuklattı

Adana'da inşaattan su sayacı hırsızlığı

Adana'nın Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir apartman inşaatından sabah saatlerinde 16 su sayacı çalındı. Olay, 8 Ağustos günü saat 05.15 sıralarında gerçekleşti; çalınan saatlerin toplam değerinin 100 bin TL olduğu bildirildi.

güvenlik kamerası görüntüleri ve ihbar:

İnşaat yetkilisi A.A. sayaçların eksik olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, inşaatın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin sabah erken saatlerde inşaata girip çıkışları anbean kaydedildi.

yakalanma, ifade ve adli süreç:

Görüntü incelemesi ve çalışmalar sonucu Serkan K. (38) ile Ali K. (41) isimli iki şüphelinin saklandığı yer tespit edildi ve operasyonla yakalandılar. Emniyetteki sorgularında her iki zanlı da 'Hurda topluyorduk, şeytana uyup saatleri çaldık' şeklinde ifade verdi. İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Olayda, güvenlik kameralarının ve yetkilinin erken bildiriminin şüphelilerin tespit edilmesinde belirleyici olduğu vurgulandı. Sayacıların sayısı, değeri ve şüphelilerin ifadeleri soruşturmanın temel bulguları arasında yer alıyor.

ŞAHISLAR İNŞAATTA 16 FARKLI DAİRENİN SU SAYACI ÇALIP KAÇIP KAYIPLARA KARIŞTI.

ŞAHISLAR İNŞAATTA 16 FARKLI DAİRENİN SU SAYACI ÇALIP KAÇIP KAYIPLARA KARIŞTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'da bağ hasadında traktör kazası sonucu işçi yaşamını yitirdi
images

Söke'de Çengel operasyonu: piyasa değeri milyonları bulan kaçak ürünlere el konu...
images

Manavgat'ta otomobil kapısına çarpan motosikletli kaza yerinden ayrıldı
images

Domuz avında trajedi: kuzenini domuz zannedip vurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da havalimanı kavşağında çarpışma: iki yaralı

Futbol kampının iptali sonrası Kasapoğlu'ndan Rum kesimine tepki

Manisa'da bağ hasadında traktör kazası sonucu işçi yaşamını yitirdi

Söke'de Çengel operasyonu: piyasa değeri milyonları bulan kaçak ürünlere el konuldu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza