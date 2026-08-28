İnşaattan 100 bin tl'lik 16 su sayacını çaldılar: 'şeytana uyduk' savunması tutuklattı

Adana'da inşaattan su sayacı hırsızlığı

Adana'nın Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir apartman inşaatından sabah saatlerinde 16 su sayacı çalındı. Olay, 8 Ağustos günü saat 05.15 sıralarında gerçekleşti; çalınan saatlerin toplam değerinin 100 bin TL olduğu bildirildi.

güvenlik kamerası görüntüleri ve ihbar:

İnşaat yetkilisi A.A. sayaçların eksik olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, inşaatın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin sabah erken saatlerde inşaata girip çıkışları anbean kaydedildi.

yakalanma, ifade ve adli süreç:

Görüntü incelemesi ve çalışmalar sonucu Serkan K. (38) ile Ali K. (41) isimli iki şüphelinin saklandığı yer tespit edildi ve operasyonla yakalandılar. Emniyetteki sorgularında her iki zanlı da 'Hurda topluyorduk, şeytana uyup saatleri çaldık' şeklinde ifade verdi. İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Olayda, güvenlik kameralarının ve yetkilinin erken bildiriminin şüphelilerin tespit edilmesinde belirleyici olduğu vurgulandı. Sayacıların sayısı, değeri ve şüphelilerin ifadeleri soruşturmanın temel bulguları arasında yer alıyor.

ŞAHISLAR İNŞAATTA 16 FARKLI DAİRENİN SU SAYACI ÇALIP KAÇIP KAYIPLARA KARIŞTI.