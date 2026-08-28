Trabzon'un ulaşım tarihinde yeni döneme geçiş

Trabzon'un yaklaşık 150 yıllık şehir içi ulaşım ve trafik sorununu çözmesi hedeflenen raylı sistem projesinde önemli bir eşik aşılıyor. İki yıldır yoğun olarak hazırlanan projenin ilk etabının temeli, 1 Eylül saat 14.00'te atılacak ve saha çalışmaları resmen başlayacak.

Çalışma takvimi ve süre hedefi:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, uygulama projelerinin stratejik plana alınması ve onay süreçlerini yakından takip ettiklerini belirtti. Birinci etabın yapım süresi, ihale sözleşmesine göre 4 yıl olarak planlandı. Genç, topoğrafyanın zaman zaman zorluk çıkarabileceğini vurgulayarak, yine de 4 yıl hedefine ulaşmak için yoğun bir çalışma programı yürüteceklerini ifade etti.

Güzergah ve teknik özellikler:

Raylı sistemin ilk etabı, Akyazı'dan başlayıp havalimanına kadar uzanacak ve toplam 16,2 kilometre uzunluğunda olacak. Hat, Akyazı’dan Şehir Hastanesi'ne hizmet verecek şekilde tasarlandı. Proje, metro benzeri bir raylı sistem olarak planlandı; Akyazı’dan Orman Okulu’na kadar hemzemin ilerleyip iç yoldan devam edecek, ardından tünele girerek istasyonlarla birlikte Gülbaharhatun ve Avni Aker bölümlerinde yer altına geçecek.

Güzergah, meydandan Değirmendere vadisinden ve üniversitenin içerisinden geçerek havalimanına ulaşacak şekilde kurgulandı. Başkan Genç, projenin stratejik plana girişinin ve onayının Cumhurbaşkanı'nın Trabzonlulara verdiği söz kapsamında desteklendiğini belirtti. Genç ayrıca kentten gelen yoğun talebe dikkat çekerek, 'Maçlardan sonra en çok gelen soru raylı sistemin ne zaman başlayacağı' olduğunu aktardı.

Temel atma töreniyle başlayacak saha çalışmaları, altyapı ve tünel inşaatları gibi aşamalarla ilerleyecek. Projenin tamamlanması şehrin trafik yükünü hafifletmeyi ve şehir içi ulaşımda uzun vadeli çözüm sunmayı amaçlıyor. Yerel yönetim, planlanan takvime sadık kalmak için uygulama projelerini ve saha koşullarını sürekli izlemeye devam edecek.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ (SOLDA), RAYLI SİSTEMİN İLK ETABI AKYAZI’DAN BAŞLAYARAK HAVALİMANINA KADAR UZANACAĞINI KAYDETTİ.