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Yaya geçidinde çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü aranıyor

Samsun'da yaya geçidinden geçen 6 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı; çocuk Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sürücü olay yerinden kaçtı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 19:15

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 19:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yaya geçidinde çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü aranıyor

İlkadım'da yaya geçidinde kaza

SAMSUN (İHA) – İlkadım ilçesi Fuar Caddesi Valilik Binası arkasında saat 16.15 sıralarında meydana gelen kazada, annesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçen 6 yaşındaki K.Ü.'ye üzerinde iki kişi bulunan bir motosiklet çarptı. Çarpmanın ardından küçük çocuğun kafasında yaralanma ve burnunda yoğun kanama oldu.

Olayın ardından görgü tanıkları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine sevk edilen ambulans, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

görgü tanıklarının anlattıkları

Olayı görenlerden Avukat Furkan Aytekin, kaza anını şu sözlerle aktardı: 'Yaya geçidinden geçen anne ve küçük çocuğuna bir motosiklet çarptı. Motosiklettekilerin yaşları 18’den küçük görünüyordu. Motosiklet sürücüsü ve arkasındakinin kaskı da yoktu. Motosiketin çarptığı çocuğun burnunda yoğun bir kanama vardı. 112’ye durumu haber verip, çocuğa ilk yardımı yaptık.'

Tanıklar kazanın doğrudan bir kameralı noktada gerçekleştiğini belirterek, çarpan kişilerin kısa sürede tespit edilebileceğine inandıklarını ifade etti.

polis soruşturması ve bulgular

Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarından bilgi aldı ve çevredeki güvenlik kameraları ile görgü beyanlarını incelemeye başladı. Yetkililer kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. İlk tespitlere göre kazaya karışan motosiklette iki kişinin bulunduğu ve her iki kişinin de kasksız olduğu bildirildi.

Polis, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerini değerlendirerek şüphelilerin kimlik tespitini ve olayın ayrıntılarını netleştirmeyi hedefliyor.

SAMSUN’DA ANNESİYLE BİRLİKTE YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇEN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPAN MOTOSİKLET...

SAMSUN’DA ANNESİYLE BİRLİKTE YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇEN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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