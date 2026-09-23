İstanbul'da dört ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve kimyasal ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde belirlenen 6 ikamet ile 1 araç hedef alındı.

Operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama ve incelemelerin ardından ele geçirilen maddeler yetkililerce kayıt altına alındı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda ayrıntılı olarak şu maddeler ele geçirildi: 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu madde, 363 kilo 300 gram sıvı halde dimetilformamid - bromobütan, uyuşturucu yapımında kullanılan 160 kilo 600 gram katı halde salisilik asit.

Ayrıca 16 kilo 700 gram toz esrar, 305 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 12 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 34 litre 450 gram aseton ve 11 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, bugün "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Veya İmalatı Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma ve delil değerlendirmesi devam ediyor.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 4 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI, YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN KİMYASALLAR ELE GEÇİRİLDİ.