Dolar 48,8269 +0,04%
Euro 55,6209 -0,46%
Bist 13.251,85 +0,40%
Altın Gram 6.779,90 -1,31%
EUR/USD 1,1388 -0,57%
Brent Petrol 98,60 +3,34%
--°

İstanbul'da dört ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve kimyasal ele geçirildi

Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy'de düzenlenen dört operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı; sentetik maddeler ve çok sayıda kimyasal ele geçirildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 19:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul'da dört ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve kimyasal ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde belirlenen 6 ikamet ile 1 araç hedef alındı.

Operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama ve incelemelerin ardından ele geçirilen maddeler yetkililerce kayıt altına alındı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda ayrıntılı olarak şu maddeler ele geçirildi: 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu madde, 363 kilo 300 gram sıvı halde dimetilformamid - bromobütan, uyuşturucu yapımında kullanılan 160 kilo 600 gram katı halde salisilik asit.

Ayrıca 16 kilo 700 gram toz esrar, 305 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 12 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 34 litre 450 gram aseton ve 11 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, bugün "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Veya İmalatı Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma ve delil değerlendirmesi devam ediyor.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 4 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI, YÜKLÜ MİKTARDA...

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 4 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI, YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN KİMYASALLAR ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Datça'da Hastane Altı Plajı'nda serinlemek isteyen 81 yaşındaki kadın yaşamını y...
images

Nilüfer'de yükselen dumanlar söndü: 19 kişi güvenle tahliye edildi
images

Arsuz'da mahalleyi tedirgin eden ev yangını: 2'si çocuk 4 kişi tedbir amaçlı has...
images

T-26 tünelinde zincirleme kaza: bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türkiye ile ticarette yeni hedef: Zelenskiy 10 milyar doları işaret etti

Datça'da Hastane Altı Plajı'nda serinlemek isteyen 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Nilüfer'de yükselen dumanlar söndü: 19 kişi güvenle tahliye edildi

Bakan ışıkhan şanghay’da: yapay zekayı insan kapasitesini geliştiren araç olarak konumlandırmalıyız

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü